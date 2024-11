Cantante no vidente peruano recorre el norte salteño y deslumbra a todos, podés ayudarlo

Las calles de Tartagal fueron recorridas hace algunos días por Edy Díaz, un hombre no vidente oriundo de Perú que sorprendió a todos con una voz que se asemeja a la de Camilo Sesto

El músico recorre Latinoamérica junto a su esposa hace 20 años, a la que conoció en un colectivo y si bien pasó un tiempo desde ese primer encuentro, finalmente sellaron su amor y tienen un hijo.

Edy, contó "Fernanda es mi esposa, tengo un hijo, que está en Santa Cruz. Estamos hace 20 años recorriendo por este camino de la música juntos".

Contó por Activa2 que en 1984 conoció a Camilo Sesto, "Fue como un maestro de canto para mí. El me guió, me metí de fondo en la música, él me dijo que siga adelante, que no desmaye", contó además que en 2010 ganó en Bolivia un concurso donde buscaban a Luis Miguel.

Hoy Edy busca que los salteños le tiendan una mano para seguir adelante con esto que se volvió su manera de vivir pero muchas veces se hace difícil sostenerse económicamente.

Si querés ayudar a Edy y a Fernanda podés contactarlo al +591 76696172