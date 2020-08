Ricardo Villada: “Volver a fase 1 es algo que quedó en la historia"

Culminando la jornada de ayer, el Gobierno de la Provincia anunció que hay circulación viral comunitaria en Capital, Orán y Tartagal. A partir de esto, se anticipó por parte del COE provincial, que se instrumentarán nuevas medidas atendiendo la situación epidemiológica en la que se encuentran estos municipios.

En este marco, el Ministro de Gobierno, Ricardo Villada, expresó en FM Aries que miran con atención a las disposiciones que tomará el gobierno nacional para avanzar sobre medidas locales. “El próximo domingo culmina una etapa del aislamiento que regula el gobierno nacional, en ese marco vamos a ver qué es lo que plantea el gobierno nacional”, anticipó añadiendo: “Tenemos que tomar medidas pero depende mucho de lo que salga como DNU desde Nación”.

“Hay una realidad clara, 1 de cada 4 casos del país de infección esta en el interior del país: la enfermedad se ha trasladado al interior”

A pesar de estar supeditados a las disposiciones nacionales, Villada adelantó que volver a fase 1 no es una opción viable. “Es difícil volver a fases que puedan lesionar las actividades económicas. Vamos a ser cautelosos en no tomar medidas que afecten las actividades económicas y eso plantea el desafío para que no se propague de manera expansiva el virus”, expresó el ministro e integrante del COE.



Ante este panorama, Villada explicó que aplicarán medidas sectorizadas, en algunos barrios o conglomerados urbanos pero que “no es factible logar un aislamiento como en marzo donde el 100% de la provincia estaba en aislamiento. “Es factible tomar medidas restrictivas pero de manera puntual en determinados conlgomerados y no en la totalidad de un área”, indicó.

“Tanto el gobierno de la provincia como el nacional plantean con claridad que la fase 1 es algo que quedo en la historia Vivimos una realidad muy diferente que tiene que ver con la necesidad de convivir con la enfermedad"

Capacidad sanitaria y testeos

En las últimas horas también salió a la luz la situación de la fiscal Verónica Simesen de Bielke, quien denunció haber tenido dificultades para acceder al testeo, decidiendo hacerse el estudio que arrojó resultado positivo en un laboratorio privado

Al ser consultado al respecto, Villada fue contundente y descartó que pueda haber escasez de recursos. “Claramente tenemos una evolución que genera un desafío y un incremento de análisis”, manifestó el ministro.

Defendiendo el sistema de la provincia, el funcionario explicó que en Salta hay 3 lugares públicos habilitados para analizar muestras, sumados a los muchos laboratorios privados que hacen el mismo trabajo “Descarto totalmente que en Salta tengamos escasez de insumos y demás. Gente de Jujuy y otras provincias viene a hacerse los análisis porque no puede en su provincia”, enfatizó para finalizar.