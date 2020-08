Circulación comunitaria en Capital: “Cada vez que salgamos de nuestra casa nos podemos contagiar”

Finalmente el martes se confirmó que en Capital, Orán y Tartagal, hay circulación comunitaria de Coronavirus. Si bien hasta el momento el Gobierno Provincial descartó el regreso a fase uno como tal, se esperan nuevas medidas para restringir la circulación de las personas.

El doctor Bernardo Biella, asesor del COE, dialogó con radio CNN Salta y señaló que debemos pensar que “cualquier persona que está al frente nuestro, puede estar contagiada y nosotros no lo sabemos. 4 de cada 5 personas no sienten nada y esas personas me pueden contagiar si no respetamos el uso del barbijo y la distancia social”.

El médico manifestó que el virus está infectando a gran cantidad de ciudadanos, “se perdió el hilo de la raíz del árbol epidemiológico. Vamos a tener muchas personas dando vueltas por la ciudad, haciendo cosas que no deberían hacer, positivas de COVID-19. Cada vez que salimos de nuestra casa, nos podemos contagiar. En la comunidad está circulando el virus”.

Sobre el contacto estrecho, Biella recordó en el programa de La Mañana de CNN Salta que se da al estar por más de 15 minutos, sin protección, a menos de 1,5 metros de distancia, con una persona infectada. “Si conoces a alguien contagiado que estuvo con un contagiado, no mantuvieron distancia, no usaron barbijo, estuvieron en una reunión, compartieron un vaso o un mate, y esa persona estuvo en contacto con vos, es probable que te contagies”.

Sobre las personas que comienzan a sentir síntomas y conviven con sus familiares, Biella dijo en radio CNN Salta que deben permanecer aislados hasta tener el test. “En caso de que el test de finalmente positivo, se considera que el núcleo familiar es positivo y todos deben permanecer en aislamiento, aunque no sientan síntomas”.

Con respecto a posibilidad de volver a la fase uno, el asesor del COE señaló que por el momento dieron buenos resultados las últimas restricciones establecidas hasta el 30 de agosto. “No creo que más restricciones vayan a mejorar transitoriamente la situación epidemiológica”, dijo.