Marocco lamentó el bajo nivel de las discusiones legislativas: “Hay que subir un par de escalones”

Tras los recientes escándalos protagonizados por legisladores en la Cámara de Diputados y el Concejo Deliberante, donde se vivieron intensas confrontaciones, amenazas y hasta agresiones verbales, el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco, en CNN Salta, instó a los dirigentes a mejorar su actitud y preparación política.

"Hay que subir un par de escalones. En la política se deben discutir ideas y posiciones, no caer en este tipo de confrontaciones. No estamos haciendo bien las cosas. No hay gran capacidad ni preparación en los dirigentes", afirmó Marocco, señalando que los tiempos actuales requieren mayor formación y atención.

Además, destacó la importancia de escuchar diferentes puntos de vista y aprender de las distintas posiciones políticas. "A todos nos falta andar algunos escalones arriba", agregó.

En cuanto a la situación política a nivel nacional, Marocco fue crítico sobre el ambiente de confrontación que se vive en el país. "Mucho grito, poca idea. Mucho grito, ninguna solución. Y va a llegar el momento que tanto me gritas que te voy a gritar", expresó, haciendo énfasis en que las discusiones sin propuestas concretas no contribuyen a resolver los problemas del país.