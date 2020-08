Ciclovías: Permisionarios preocupados por la reasignación de cuadras

Con bajas en su actividad, aseguran que no hay control sobre las calles donde está prohibido estacionar. Además piden que los notifiquen de las medidas.

El plan de Movilidad Sustentable ha generado gran incertidumbre en los permisionarios, el cierre de calles para la construcción de ciclovías significa una reasignación de calles para poder trabajar.

Analía Oscari contó por Somos Salta que en el caso de los permisionarios de la Avenida Belgrano en su mayoría fueron reacomodados en otras cuadras y no es lo mismo porque no tienen tanta circulación afectado su recaudación.

Además explicó que en el caso de las calles afectadas a obras de ciclovías a pesar de que haya carteles de prohibido estacionar los “vehículos lo hacen igual, nadie controla, entonces no van a las calles en las que estamos apostados”.







Reclamó que la mayoría de los permisionarios que fueron reubicados lo hicieron en cuadras “no muy buenas” y que hay cuadras que todavía no se habilitaron, “por eso les pedimos que aquellos que tenían un muy buen rendimiento puedan trabajar ahí”.

Finalmente reclamó que no sólo deben afrontar la caída de sus trabajos sino que la Municipalidad no les comunica ninguna de las tareas que están realizando. “Necesitamos que nos informen porque nadie nos dice nada, no sabemos a dónde nos van a mandar”.