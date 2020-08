Sáenz pidió hospitales de campaña para comunidades de Rivadavia

El gobernador lo adelantó durante el acto de entrega de viviendas que se desarrolló hoy en barrio Pereyra Rozas. “Se nos hace difícil trasladarlos porque no quieren dejar a sus familias”, dijo.

Gustavo Sáenz presidió la entrega de viviendas en barrio Pereyra Rozas, oportunidad en la que hizo un balance de la situación epidemiológica de Salta. Hizo un apartado especial para mencionar a los pueblos originarios.

“Ayer hablaba con el presidente y le planteaba las necesidades que tenemos en el departamento Rivadavia. En épocas tan difíciles como las que tenemos, no puedo decirles que se laven las manos si no tienen agua, que se queden en sus casas si no tienen casas”, manifestó.

Además, el gobernador señaló que le pidió al Gobierno nacional armar hospitales de campaña en Rivadavia para dar respuestas a las comunidades originarias, por el avance del coronavirus en Salta. Al tiempo que dijo que en la provincia seguirán “equilibrando con la cuarentena administrada” que tenemos por estos días.

“Puedo decir que desde el Gobierno nacional nos escuchan y se ocupan. Hablé con el ministro de Salud de la Nación (Ginés González García) y le pedí hospitales de campaña para Rivadavia, para hacer test masivos”, dijo Sáenz. Aseguró que las distancias y la conectividad para que estos salteños lleguen a los hospitales cabeceras es dificultosa. “Se hace difícil traerlos, no quieren dejar su familia”, agregó.