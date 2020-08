Controles de seguridad: Detienen a más de 100 personas violando la restricción horaria

En el marco de resguardos sanitarios y las restricciones vigentes en Salta, la Policía lleva adelante un intenso operativo de controles comerciales y gastronómicos todos los fines de semana a partir de las 22 horas en distintas zonas estratégicas y barrios de la provincia.

En ese contexto, durante la madrugada del sábado se controlaron 416 comercios y locales gastronómicos en las diferentes jurisdicciones de las Unidades Regionales. Se detectaron 4 infractores y se les labró las actas por incumplimientos a las normativas sanitarias dispuestas para evitar la propagación del COVID-19.

Del mismo modo, efectivos de las seis Unidades Regionales patrullaron cientos de barrios en las distintas localidades, donde detectaron a 122 transeúntes atentando contra la salud pública violando las disposiciones preventivas sanitarias vigentes.

Un dato que se destacó fue que la circulación fuera del horario permitido y el no uso del tapaboca, fueron los incumplimientos más registrados en la vía pública. En Salta, Tartagal y Rosario de la Frontera se registró la mayor cantidad de infracciones. No obstante se puntualizó que no tuvieron clausuras comerciales ni se detectaron fiestas clandestinas.