Ingenio San Isidro: 80 trabajadores confirmados con COVID -19 y 150 esperan el resultado

El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar denuncian que la patronal, desde el inicio de la pandemia, no cuidó la salud y la vida de los empleados.

El Secretario General del Sindicato, Mariano Cuenca, se reunió con funcionarios alertándolos sobre la grave situación en materia de higiene y seguridad laboral que existía en todos los sectores del Ingenio San Isidro, que hoy es administrado por el Grupo Ruiz; incluso esta situación fue denunciada a través de los distintos medios de comunicación.

“La patronal podría haber cuidado la salud sin afectar lo económico, si hubieran cumplido con todos los protocolos como corresponde; algo que no hicieron. Pero quedó en evidencia cuáles son las intenciones de Diego Ruiz al manifestar en una entrevista “que no va a cerrar el ingenio y que va a tratar de que los trabajadores que no están enfermos, se enfermen lo más despacio posible”, expresó a Visor Gremial.

El titular de SOE manifestó que los trabajadores del ingenio San Isidro contagiados ya son más de 80 y existen centenares de casos sospechosos. A la primera tanda que realizaron el test, solo aislaron a los positivos y a los que dieron negativo los están obligando a ir a trabajar 12 horas para poder cubrir la faltante de personal, pero esos trabajadores que dieron negativo, en la primer tanda de testeos, están trabajando junto a los que recientemente están siendo testeados, ósea que cuando de ésta tanda les salgan positivos, ya estuvieron en contacto con los negativos de la anterior tanda y a estos trabajadores, que seguramente ya se contagiaron, no van a volverá hacerles el test.

“En otras palabras una irresponsabilidad enorme por parte de estos empresarios, que siempre privilegian sus ganancias a cualquier costo, cobrándose incluso con la salud y la vida de los trabajadores, tal como sucedió en el ingenio Ledesma que tuvo 11 muertos y más de 300 contagios”, dijo.

Finalmente, advirtió: “Nosotros desde el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro vamos a seguir bregando para que los trabajadores azucareros recuperen los derechos que les fueron arrebatados y así puedan darles a sus familias una mejor calidad de vida”.