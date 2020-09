Repartidores de Salta reclaman por más seguridad: “Somos esenciales, no invisibles”

Tras el fallecimiento de un repartidor de delivery en Tucumán, que fue atacado por delincuentes para robarle su motocicleta, desde el gremio ASiMM (Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios) de Salta decidieron marchar para reclamar por la inseguridad que se vive en todo el país, de la que la provincia no está exenta.

Al respecto, Carlos Cruz, referente del gremio, en diálogo con InformateSalta, indicó que se trató de una marcha a nivel nacional para pedir mejores condiciones de seguridad laboral en las calles. “Somos esenciales pero no nos dan la seguridad necesaria para que nosotros podamos salir a hacer nuestra actividad en la vía pública”.

En ese marco, puntualizó varias situaciones donde la integridad física de los trabajadores se vió en riesgo. “Acá en zona sur han arrastrado a una chica hace un par de semana atrás, otro compañero fue asaltado en Limache, en barrio La Loma, también asaltaron a un compañero, y hasta en Tres Cerritos asaltaron a un compañero de “Pedidos Ya”, que le quitaron la bici, la caja, y el celular, está bastante jodido”, indicó.

Pero además también señaló que deben enfrentarse a otro enemigo: la pandemia. “Hoy me acabo de enterar y cayó como un balde agua fría, tenemos un compañero aislado, no solamente él sino toda la familia, un compañero repartidor domiciliario, que está con ART y todo, y aparentemente la ART no se quiere hacer cargo, por eso estoy tratando de llamar por teléfono al dueño del negocio y bueno está aislado”.

“Somos los esenciales pero somos los invisibles también”

También lamentó que no se haya tenido en cuenta al sector al aplicar las restricciones por DNI para poder tomar contacto con los negocios y poder hacer sus trabajos. “Yo el 31 de julio presenté una nota, le pedimos que reformule ese tema, porque laburamos un día y el otro no porque los negocios no nos dejan pasar, hasta la fecha no tengo novedad”.

Por último, señaló que es necesario exigir a los gastronómicos brindar las condiciones máximas de seguridad a los trabajadores. “Hoy no sabes dónde vas a entregar el pedido, no sabes quién te lo recibe, como te lo dan”, finalizó.