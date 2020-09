Cargnello: “Dios no nos ha abandonado, hay que vivirlo en la interioridad del corazón”

InformateSalta dialogó con el monseñor Mario Cargnello, quien transmitió un mensaje de esperanza para los salteños. No descarta que pueda realizarse una pequeña procesión en los próximos meses.

Hoy es el segundo día del triduo del Milagro, la Fiesta de la Exaltación de la Cruz, todas las actividades religiosas continúan realizándose de manera virtual. Mañana, el Pacto de Fidelidad será transmitido con streaming por diferentes canales.

“Hoy el mensaje de Dios es que nos quiere cuidar, que nos quedemos en casa. El Pacto se va a hacer en la Catedral, comenzamos a las 17:00 con el rezo del rosario, leemos la palabra de Dios, hacemos una oración al Cristo y hacemos el pacto. Queremos hacer un zoom donde se pueda ver a la gente rezando desde sus casas, algunos del interior y desde la Ciudad”, dijo monseñor Mario Cargnello.

Respecto a la polémica por el anuncio de una procesión reducida por la Plaza 9 de Julio, sólo con autoridades políticas, Cargnello dijo que la discusión no generó ningún problema entre la Iglesia y el Gobierno. Aunque, una de las voces radicales sobre el asunto fue el párroco de la Iglesia León XIII.

“En todo proceso de cambio siempre hay miradas distintas y esas miradas se expresan con distintas fuerzas. Lo que nos puede dar serenidad es que quien dirige la historia es Dios. Dios es más que la tierra y el templo. La fe creció en profundidad, uno se pregunta qué va a significar esto, no lo sabemos, vamos detectando cosas, superar el miedo al terremoto y pasar a descubrir que lo importante es que el señor busca el amor del pueblo”, dijo en InformateSalta.







Cargnello invitó a los creyentes a perder el miedo. “Mi conversión al señor del Milagro no debe ser fruto del miedo, eso sería una condición imperfecta. Debo seguir al Señor que me ama porque el amor sólo puede ser correspondido con el amor. Esto nos permite también saber que con la tecnología podemos llegar a lugares que antes no podíamos, se hace más universal. Las crisis son oportunidades también en el camino de la fe”.

Sobre el desafío de vivir el Milagro desde la casa, participando de manera virtual, el monseñor dijo: “Dios no nos ha abandonado, hay que vivirlo en la interioridad del corazón. Como toda manifestación popular, la expresión festiva externa es lo que nos va a faltar, los peregrinos, pero están todas las obras de caridad que se hicieron en nombre de los peregrinos y que se están haciendo, son peregrinos que peregrinan hacia el corazón de los hermanos necesitados, esa es la imagen viva de Dios”.

Finalmente, Cargnello recordó que “el Milagro es fundamentalmente el misterio del encuentro entre Dios y cada uno de nosotros como iglesia, eso no nos lo quita nadie, estamos invitados a vivirlo en familia. Si bien el templo está cerrado, que se abra el templo de cada familia. Cuando recemos el pacto tome la mano de su hijo, abrace a su esposa, dígale al señor “Tú eres nuestro y nosotros somos tuyos” y venzamos el miedo”.