Pichanal confirma circulación comunitaria de COVID- 19 y vuelve a fase 1

El intendente de Pichanal, Sebastián Domínguez, comunicó durante la tarde de este lunes que la localidad vuelve a fase 1 por el lapso de una semana. El incremento de casos, sobre todo en un frigorífico sin nexo epidemiológico, hace suponer que tiene circulación viral comunitaria de COVID-19.

“Tengo una enorme preocupación por el aumento de casos, es a expensas de personas vecinas nuestras, casos que vienen de una conocida empresa que exporta carnes, que ya hemos tomado las medidas correspondientes, estamos en este momento preocupados por la situación en la que se encuentra nuestro querido Pichanal”, dijo en conferencia de prensa.

En este sentido, aseguró que constantemente y más aún antes de tomar una decisión, conversó con todos los rubros. Sólo podrán abrir durante los próximos días, supermercados en horario reducido, despensas y kioscos, el resto deberá permanecer con sus puertas cerradas.

“Constantemente le pedimos a los vecinos que se queden en casa, que no salgan si es que no deben hacerlo, pedirlo a los jóvenes y a los no tan jóvenes que tomen conciencia, que se dejen las fiestas de lado. Muchos están subestimando esta situación o que escuchan corrientes de ineptos que dicen que este virus no existe. Un montón de personas se están muriendo. No hay camas, hagan caso, quédense en casa, ha comenzado y está todo feo, estamos haciendo todo lo humanamente posible pero a este virus no hay con que darle”, manifestó.

En este sentido, las nuevas medidas contemplan que supermercados y despensas podrán atender al público de 8 a 15 horas respetando la terminación de DNI par e impar; los kioscos de barrios, de 8 a 15 y de 17 a 20 horas; gimnasios, peluquerías, tienda de ropas y los negocios a fines, cerrados; locales gastronómicos habilitados de 20 a 00 horas solo con la modalidad delivery; el ingreso de proveedores será de 15 a 18 y se debe respetar la salida de acuerdo a la terminación del DNI; pares los lunes, miércoles y viernes; impares los martes, jueves y sábados. El domingo, todos los negocios deberán estar cerrados.