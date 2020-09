Precios Cuidados de la Construcción, empresas del rubro esperan que sea un incentivo

Fue este lunes cuando el Gobierno de la Nación hizo la presentación oficial del plan Precios Cuidados para la Construcción, destinado a reactivar el consumo interno y favorecer la compra de materiales, tratando de palear las dificultades económicas que vive el sector.

Al respecto de la medida InformateSalta dialogó con Jorge Banchik, delegado de la Cámara Argentina de la Construcción en Salta, quien vio con buenos ojos el anuncio. Según analizó y dado el contexto actual “creo que a todos nos sirve, es más que halagüeño”.

No obstante señaló que hay que ser cautos. “El hecho de que haya Precios Cuidados (no significa) que tengas todos los materiales, por el coronavirus hay que stockearse con los materiales así, al momento de ejecutar la obra, tenerlos ya no sea un cuello de botella por falta de algún insumo”, espetó.

Más allá de esto reafirmó que el plan genera “ganas de hacer cosas”, como así que el mismo “da previsibilidad en el momento que vivimos”, contexto difícil como otros sectores a raíz del golpe generado por la pandemia. “Obra pública hubo muy poca, casi nula diría, para fin de año creemos que estaremos igual, no creemos que haya una mejoría a menos que haya algún plan que largue Nación” para incentivar el rubro en sí, especificó Banchik a InformateSalta.

En cuanto a precios e inversión, dijo que “al no viajar, al no poder hacer determinadas cosas, la gente ha tratado de volcar lo que tiene a lo que le alcanza la mano, como ampliar su casa, sacar un crédito Procrear o alguna modificación, todo eso ayuda de alguna manera para que, al menos, el material tenga un precio fijo por cierto tiempo”.