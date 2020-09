Detuvieron a uno de los atacantes de los trabajadores de prensa: "No me arrepiento, lo haría de vuelta"

Tras las investigaciones iniciadas a raíz de las agresiones sufridas por dos trabajadores de prensa durante la cobertura de la marcha anticuarentena realizada el pasado domingo en inmediaciones al monumento General Güemes, hoy fue detenido en su domicilio, en barrio Tres Cerritos, Miguel Caminos.

Caminos, quien es señalado por escupir al reportero gráfico Javier Corbalán, fue identificado por las fuerzas de seguridad a partir de los datos aportados por los damnificados, entre ellos, el periodista Alexis Miranda, quien también recibió un golpe en el rostro, y los registros de las cámaras de seguridad.

En diálogo con Telefé Noticias, aseguró no estar arrepentido de lo sucedido. “Me llevan al Ragone (Hospital de Salud Mental). No me arrepiento ni loco, lo haría de vuelta diez veces”, señaló sin ningún dejo de remordimiento.

Cabe destacar que Caminos fue detenido en 2015 por arrojar desde un balcón agua hirviendo a los peregrinos durante la procesión del Milagro, hecho que afortunadamente no provocó heridos de gravedad.