Lusal explica el incremento en la tarifa: “Es imposible que sea del 100%”

Tras la nota publicada en InformateSalta sobre el incremento en la tarifa de Lusal, empresa encargada del alumbrado público, este medio dialogó con su gerente, Emilio Tuñón, quien trajo luz sobre el asunto.

En este sentido, indicó que los incrementos se dan por una sola variable, que es la redeterminación de la tarifa. “En mayo de este año, se aprobó el reajuste desde agosto a diciembre de 2019. Recién ese mes fue aprobada por la Municipalidad y se comienza a aplicar a los usuarios, se distribuye a través de EDESA a partir del mes de junio-julio”, dijo.

Asimismo, subrayó que el incremento fue del 12%, no superior como se denunciaba. “Están leyendo mal las facturas. Es muy común que se cometa ese error porque no conocen como es el régimen tarifario. El incremento son a las 6 categorías que se les cobra este servicio, se le incrementa lo mismo, es decir, 12%. En esas 6 categorías lo que se toma de referencia para decir la categoría es el consumo que tenga, eso es así desde hace 13 años, no es nuevo”.

Tuñón subrayó que es posible que un usuario, al exceder el consumo, haya pasado a la categoría siguiente y por eso la diferencia en el porcentaje de aumento. “Pero siempre el incremento se tiene que comparar en la misma categoría. Si cambio de categoría, ya hay otra variable, hay mayor consumo por ende se recategoriza. Pero es imposible que haya un incremento del 100%, mucho menos en residenciales porque el cambio de una categoría a otra no es significativo en lo económico”.

Además, adelantó que ya se presentó una nueva redeterminación de diciembre a julio 2020, pero aún está en trámite y desconocen cuando será otorgado por la Municipalidad, teniendo en cuenta el contexto y la pandemia que estamos atravesando.