Luis Juez: “Al presidente lo veo un inútil tomando decisiones horribles”

“Cada día que pasa me desilusiona más el presidente”, expresó el diputado Luis Juez por el micrófono de radio CNN Salta-94.7 MHZ. Emitió duras críticas contra el Gobierno Nacional sobre las medidas económicas y sanitarias tomadas en el contexto de la pandemia.

“Córdoba tiene una estructura sanitaria importante. A pesar de los sueldos miserables, de lo obsoleto de los hospitales públicos, de la desaparición de 220 sanatorios y clínicas privadas del interior de la provincia, todavía aguanta. Estamos viviendo momentos con muchos infectados, mucha gente en situación complicada, pero por ahora la salud pública no está ni cerca de colapsar”, describió.

El diputado cordobés expresó en el programa La Mañana de CNN Salta que, en lo personal, “pienso que el gobierno Nacional no ha tenido capacidad para mirar el problema de una manera más amplia, generosa, abarcativa. No son capaces de analizar de otra manera, sino no tendríamos 180 días de cuarentena. Ahora no queda otra que agachar la cabeza y esperar que esto pase”.

Sobre las recientes declaraciones del ex presidente Eduardo Duhalde, quien dijo "mi impresión es que Alberto Fernández está grogui, como De la Rúa", Juez consideró que son expresiones que no ayudan. Lo calificó de borracho, “lo veo en pedo, hay que enseñarle a preparar el fernet”, disparó.

“El kirchnerismo se victimiza y eso es lo peor que puede pasar porque automáticamente vienen por todo, te llevan por delante, te atropellan, no son gente que tenga sentido común, que tengan la capacidad de entender que el proceso es entre todos. Yo vengo del peronismo pero me fui del peronismo hace 20 años porque se convirtieron en una manga de ladrones en mi provincia”, sostuvo.

Con respecto a las recientes medidas tomadas por el gobierno Nacional, Juez se mostró indignado: “Al presidente lo veo un inútil tomando decisiones horribles, pero no porque esté grogui como De la Rúa, porque quiere. Una persona grogui no toma las decisiones que tomó Fernández en los últimos días de llevarse puesta gran parte de la justicia, da media sanción al proyecto de Reforma Judicial, el super cepo al dólar que va a repercutir en una escalada de los precios en los próximos días”.

El diputado cuestionó por radio CNN Salta el proyecto de presupuesto presentado por el oficialismo. “Lo que presentaron el martes a las 11:00, a las 17:00 ya no tenía sentido porque tomaron medidas con el tema del Central, del impuesto al cepo, el dólar se fue a $147 cuando la proyección era de un dólar a $130. Recién presentan el presupuesto a esta altura del año. Ahora se manejan con superpoderes del jefe de gabinete, hacen lo que se les ocurre, cuando les falta plata la manotean de algún gobernador”.

Juez también criticó la política de asistencialismo y apuntó contra el Ingreso Familiar de Emergencia. “Lo que la gente necesita en este país es empleo, no planes. La gente tiene necesidades pero sería mucho mejor que tengan laburo”.