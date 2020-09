Dólar: así será el nuevo permiso para acceder a comprar el cupo de u$s200

El permiso deberá ser validado por la ANSeS para verificar que esa persona no sea beneficiaria de ningún plan ni subsidio del Gobierno.

Entre hoy y mañana deberían ser emitidas circulares aclarando varios de los puntos en el marco de la nueva normativa cambiaria.

Según pudo saber El Cronista habrá un permiso anual para poder comprar dólares, que deberá ser validado por la ANSeS, que verificará que la persona no sea beneficiaria de ningún plan ni subsidio del Gobierno.

"¿Pero si al día siguiente la persona saca un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o se endeuda con tarjeta en el exterior qué pasará?", fue uno de los interrogantes que quedó en el aire de los que fueron lanzados a las pantallas.

Los bancos necesitarán una base automática de la ANSeS para cruzar las operaciones, ya que les es imposible hacerlo de manera manual, dado que la compra venta de dólares se realiza de forma digital.

Por lo que se necesita que el BCRA le solicite formalmente a la ANSeS que genere esa información y que se la envíe a los bancos del sistema.

La norma del BCRA obliga a una certificación en la web de la ANSeS y no hay una base de datos de pagos mensuales a beneficiarios de acceso público.

Como el organismo tiene que validar que quien quiere su cupo de dólares no percibe planes ni subsidios estatales, la falta de bases de datos para los bancos impuso un "feriado cambiario" de hecho hasta fines de mes.

Con respecto a los consumos en el exterior con tarjeta, el boleto de cambio no será por cada consumo, sino por la sumatoria de todos los del mes. Si se paga la tarjeta con dólares, no debiera haber boleto de cambio ni descontar del cupo de u$s 200.