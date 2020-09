Fernández: “Tenemos que acostumbrarnos a ahorrar en pesos y dejar los dólares para la producción”

El Presidente Alberto Fernández volvió este miércoles a referirse al dólar y les pidió a los argentinos que “se acostumbren a ahorrar en pesos" con el objetivo de dejar la moneda extranjera para la producción.

La frase del mandatario se produce en el sexto día de “feriado bancario" para la venta de dólares. Es que pese al acuerdo entre el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Anses para retomar la comercialización de la moneda extranjera, las entidades bancarias aún no ofrecen la posibilidad de realizar esta operación.

La nueva normativa del “supercepo” establece que los beneficiarios de planes sociales no pueden hacerse de la moneda extranjera: hasta que los bancos no tengan esta lista no venderán dólares.

“Uno recibió un país en terapia intensiva, y que encima le entró el virus. La Argentina tiene que hacer un ejercicio como sociedad para entender que tenemos que fortalecer nuestra moneda, cuidar nuestro peso, tenemos que acostumbrarnos a ahorrar en pesos y dejar los dólares para la producción", afirmó el mandatario.

Y agregó: “Para que esa industria farmacológica pueda comprar los insumos que después vende como productos elaborados afuera del país y cada vez que compra paga en dólares, pero luego vende y los dólares que entran son más que los que debió pagar. Eso necesitamos para desarrollar la industria todo sería más fácil”.