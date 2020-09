“La gente espera un poco más de la oposición, no simplemente la crítica”

En InformateSalta por Canal 9 Multivisión, Benjamín Gebhard, director de la consultora We, y Daniel Avalos, fundador de CUARTO, analizaron el fuerte cruce entre el gobernador Sáenz y los legisladores de la oposición. VIDEO.

Reapareció la oposición – o lo que queda de ella – y hubo escándalo. Luego de que el Frente de Todos acusara al gobernador Gustavo Sáenz de, por un lado, rechazar la ayuda de Nación bajo el argumento que “estaba todo bien”, y en segundo lugar, promover la designación de la ex ministra de Salud, Josefina Medrano, en la Superintendencia de Servicios de Salud, el propio mandatario salió al cruce y lanzó duras calificaciones.

En un terreno fértil para el análisis, Benjamín Gebhard, director de la consultora We, y Daniel Avalos, fundador de CUARTO, en InformateSalta por Canal 9 Multivisión, hicieron hincapié en primer lugar en el rol de la oposición, desde hace tiempo desdibujada. “La gente espera un poco más de la oposición que simplemente estar denunciando, criticando o marcando errores”, señaló Gebhard.

“La sociedad está pidiendo que haya más consenso, que haya mucho más diálogo”

A su turno, Daniel Avalos, también consideró que algunas expresiones planteadas en el documento son, en términos simples, difíciles de creer. “La acusación de que funcionarios nacionales le preguntaban a la ministra que necesitaban y desde acá se dijera que nada, sinceramente no me parece verosímil, siempre ese tipo de ofrecimientos son aceptados”, sostuvo.

Sobre el "enojo" del gobernador, ambos advirtieron que se vio un Sáenz autentico, combativo, que no se guardó nada y le marcó la cancha a la oposición. “La variable enojo personal del gobernador ha sido muy evidente, vimos más la persona, y no al político, vimos a un Gustavo Sáenz auténtico”.

Un comunicado del Frente de Todos en Salta @FrenteDeTodos, desató el enojo del gobernador @GustavoSaenzOK. Mirá el análisis de InformateSalta con Benjamín Gebhard @El_Figaro y el periodista de Cuarto, Daniel Ávalos por @multivisionfed @fastorniolo @rebecaldunate José Zambrano pic.twitter.com/F5Lne6vnZI — InformateSalta (@Informatesalta) September 24, 2020

En ese contexto, Avalos planteó dos escenarios, con mismos intérpretes, pero con finales muy diferentes. “Haber subido al ring a un actor que no estaba en el ring, puede haber sido un error político, o quizás fue una estrategia, porque eligió un adversario muy debilitado”, dijo.

A la luz de los hechos, según explicaron, se notó la ausencia de un gabinete fuerte que evite que el gobernador se ubique siempre en la primera línea de batalla. “Hay una ausencia de un gabinete que frene las balas, permanentemente recae en el gobernador estar desactivando los conflictos que aparecen”.

Para cerrar, ambos concluyeron que se trató de una disputa sinsentido, que hoy no le interesa a la gente. “Esto genera un hondo malestar en la población, me parece que no suma a nadie, la gente quiere que los planes sean claros, y que tengan buenos ejecutores”.