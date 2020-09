Crece la demanda en farmacias y la automedicación de los salteños

En vista al aumento de casos de coronavirus y la propagación de la enfermedad por la provincia, se ha incrementado la demanda de la gente en las farmacias donde se nota una mayor presencia de clientes, en algunos casos filas para ser atendidos, pero está aumentando del mismo modo la automedicación.

Al respecto InformateSalta dialogó con Susana Carrasco, secretaria de la Cámara de Propietarios de Farmacias de Salta quien en primer lugar remarcó que “hay una demanda creciente” en el rubro a raíz que se están difundiendo listas de medicamentos y remedios como “la azitromicina, complementos con vitamina C, también el alcohol en gel, los barbijos, todos de alta difusión a través de los medios informativos, la prensa y últimamente por información oficial”.

No obstante, Carrasco recordó que si la gente puede quedarse en casa, esa es la mejor prevención pero “si es gente que trabaja en los rubros que son esenciales y están expuestos, se está sugiriendo el uso de estos suplementos para mejorar las defensas”.

Es que por distintos medios se están viralizando medicamentos para combatir la enfermedad, minimizar sus patologías o reforzar el organismo. Paracetamol, diclofenac más pridinol (miorelajante), fluididicante de las fosas nasales (hypersol), descongestivo nasal en spray o azitromicina son algunos de los remedios que se sugieren en estos listados.

Carrasco reconoció a InformateSalta que “todo eso se está demandando, el uso del paracetamol desde hace rato pero la azitromicina es un antibiótico y se debe usar en caso de algún síntoma, sino no se debe consumir, muchos lo compran para tenerlo en casa, eso tiene un uso cuando hay una infección respiratoria”. No obstante sentenció que ante una patología se debe consultar a un médico para prevenir efectos colaterales de los productos.

“No se puede usar un antibiótico como preventivo”

Finalmente, agregó que se está notando una mayor medicación personal de los salteños. “Se está aumentando la automedicación y eso es porque no hay médicos, no hay consultorios y los centros de salud están desbordados, mucha gente sin síntomas no quieren acercarse a los centros de salud que está bien, pero tampoco está bien que se automediquen”, aseveró para concluir, no sin antes recordar que muchos profesionales aún atienden mediante telemedicina como opción para despejar las dudas.