Finalmente, renunció a su banca Juan Ameri

"Tengo la voluntad de seguir como militante social y político, trabajando por quienes más lo necesitan.

Ante el hecho de público conocimiento, he pedido disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota del día 24 de septiembre del corriente. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a la Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió. Por tanto, consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, puse a disposición mi renuncia como diputado nacional.



No obstante, seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie.

Atentamente, Juan Emilio Ameri" dice el comunicado emitido en horas de la madrugada.

La renuncia fue elevada al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, la que deberá ser aceptada y designarse a su reemplazo.