Sin autos en la calle, permisionarios atraviesan una dura crisis

Con las nuevas restricciones a las actividades comerciales, gastronómicas y gimnasios, las calles de Salta están casi vacías. Uno de los sectores más afectados por esta situación son los permisionarios, ya que ven limitada su posibilidad de trabajar.

"Estamos pasando un momento muy malo, yo tengo un horario que es de 14:00 a 19: en Necochea al 200. En un momento me tocó reemplazar a mi compañero de la mañana y mientras estaba trabajando, llegaron funcionarios de la municipalidad a entregar mascarillas, pero eso no resuelve el problema", dijo Daniel en InformateSalta.





El hombre dijo que si bien algunos compañeros pudieron acceder al IFE y otros reciben bolsones, "pero la verdad es que no alcanza, no estamos trabajando. En mi cuadra hay confiterías y un gimnasio, pero como los locales están cerrados no hay autos en la calle, no hay gente, no estamos trabajando. Yo me ofrecí para lavar autos en mi cuadra, los vecinos me están ayudando".

Desde el sector piden que les den soluciones concretas. "Queremos que se acerquen a hablar con nosotros, que nos pregunten en qué pueden ayudarnos. Yo vivo solo, mis hijos son grandes, por suerte no pago alquiler, pero hay muchos compañeros que tienen que pagar alquiler, que tienen que mantener a su familia, la están pasando muy mal", dijo.