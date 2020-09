Escándalo: Tomás Dente se cruzó con la hermana del diputado Ameri

La noche del jueves se escandalizó luego de que se difundiera la imagen del diputado Juan Emilio Ameri teniendo prácticas sexuales junto a su pareja, Celeste Burgos, en plena sesión donde se debatía una importante ley de jubilados. El insólito episodio provocó que salga a hablar su hermana, Natalia, pero la desmentida a las imágenes evidentes sacó de quicio a Tomás Dente, al punto de que terminó a los gritos.

La hermana del diputado salteño, que renunció a su cargo tras ser suspendido por las imágenes sexuales viralizadas en plena sesión de la Cámara baja, defendió al funcionario en diálogo con Nosotros a la Mañana (El Trece).

"No considero que mi hermano estaba en otra cosa. Se le había caído internet y no podía seguir asistiendo a la reunión", sostuvo la familiar del legislador.

"Bueno, las imágenes lo muestran. Si se le cae internet, tiene que seguir atento a la sesión. No puede estar teniendo una práctica sexual con su mujer, aprovechando los cinco minutos en los que se les cayó Internet, le contestó de manera firme Sandra Borghi.

La respuesta de la conductora del magazine de El Trece incomodó a la hermana de Ameri, quien le respondió: "No considero que haya sido una práctica sexual la que estaban teniendo, le dio un beso. ¿Vos estás teniendo una práctica sexual cada vez que das un beso?".

Su inesperada desmentida a las imágenes donde su hermano besa los pechos de su pareja sacó completamente de eje a Dente, quien indignado y con un tono elevado de voz le dijo: "Natalia, perdón. Entiendo que seas la hermana, pero siento que nos estás faltando el respeto".

En ese sentido, agregó furioso: "No fue un beso, le estaba chupando las tetas en plena sesión. No digamos pelotudeces. Le estaba chupando las tetas a una mina en plena sesión".



"Entiendo que sos la hermana y lo defendés. Es desatinada tu postura de defender lo indefendible. Llámense a silencio, cállense la boca y pidan perdón, porque el sueldo de tu hermano se lo pagamos nosotros. Sacás lo peor de la gente", continuó indignado.

"¿Yo saco lo peor de vos?, usted Tomás Dente es violento", disparó Natalia entre risas incómodas por el estado de furia del periodista.

Si bien Agustina Kämpfer quiso salir a poner paños fríos en el móvil y pedirle a su colega que respete una opinión diferente, muy lejos de desistir de su postura, el panelista concluyó su opinión con duras declaraciones antes de irse del estudio del programa.

"Que no me desmienta algo que es evidente, que no me traten de pelotudo. Violento es lo que hace tu hermano, no yo. Soy vehemente porque defiendo lo que me parece injusto, soy la voz de la gente que está indignada. Estoy hablando respetuosamente, pero sacan lo peor de uno", sentenció el periodista.