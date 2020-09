Habla Norma Morales: “Se gestionaron los elementos, no son suficientes y es una realidad”

Ante la multitudinaria protesta de familiares de policías en la Central Policial, la jefa del organismo, Norma Morales, se hizo presente y dió respuesta ante las inquietudes de los manifestantes.

“Tomamos conocimiento de los reclamos por los familiares, piden elementos de protección para el personal policial. Estos elementos se gestionaron pero la verdad es que no son suficientes. En estos días vamos a recibir las máscaras para todo el personal policial destinado para quienes estén cumpliendo con tareas operativas en primera línea, muchos tuvieron que comprarse sus propios elementos”, dijo.

Algunos de los manifestantes pidieron la renuncia del ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro y de la propia jefa policial, Norma Morales. “El que me tiene que pedir la renuncia es el señor gobernador, él es quien me designó. En el momento que me lo pidan voy a dar un paso al costado”, dijo.

Respecto al rechazo de la ART hacia los policías infectados por Coronavirus, la jefa de policía señaló que la enfermedad no está dentro de las enfermedades contempladas como para el personal policial. Sin embargo sostuvo que desde el Departamento de Salud de la Policía solicitaron al gobierno de la Provincia que gestione una solución ante los rechazos de las ART.