Gustavo Sáenz recibió al director de AM 750 Salta y le expresó su apoyo

El caso tomó ribetes de escándalo y se viralizó por todos los medios salteños, que rápidamente nos solidarizamos con los trabajadores de este medio, que es parte de una señal porteña, que retransmite en Salta en FM, y además tiene una página web.

Fue justamente por una nota que publicaron en esa web, que el director de AM 750 Salta, Nahuel Sánchez, denunció que fueron víctima de un acto de censura por criticar al Gobierno de la Provincial. Según detalló Sánchez a través de un video, habría sido Martín Plaza, coordinador de la Casa de Salta en Buenos Aires, quien ejerció presiones sobre el presidente de la “Fundación Octubre” y propietario de AM750 Buenos Aires, Víctor Santa María, quien dispuso finalmente el cierre del medio en Salta, dejando sin su fuente de trabajo a los periodistas locales.

Tras conocerse esta denuncia, Martín Plaza, titular de la Casa de Salta salió a dar su versión través de InformateSalta en Canal 9 - Multivisión, donde dijo que "el gobernador no tiene nada que ver con esto" y desafió al director de la radio a que dé a conocer el audio completo de aquella conversación. Según Plaza, nunca ejerció presiones, sino que se trató de una conversación en el marco de un diálogo sobre política con el periodista quien le solicitaba pauta publicitaria. “Me encuentro con una edición de esa grabación y le pediría a Nahuel Sánchez que la pase completa porque hay otras partes que lo complican bastante. Quiero que quede claro que el gobernador no tiene absolutamente nada que ver con esto, nunca me dio instrucciones al respecto", aseguró.

Anoche, el propio gobernador intervino en el caso y recibió en Las Costas a Nahuel Sánchez y otros trabajadores de ese medio, para interiorizarse en el caso y darle su visión al respecto:

Vivir en democracia implica aprender a aceptar la diversidad de voces y opiniones porque eso nos hace mejores como sociedad. Siempre creí en una prensa independiente y comprometida con la verdad dijo Gustavo Sáenz en su cuenta de Twitter.



Quise decírselo personalmente a @nahuelsanchez20, director de la emisora @AM750. Además, le expresé mi apoyo a todo el equipo para que sigan ejerciendo su profesión libremente y sin condicionamientos.