Censura: Martín Plaza dijo que Gustavo Sáenz no tiene nada que ver

Luego de que el director de La 750 Salta denuncie haber sido víctima de censura, tras verse obligado a bajar una noticia en referencia al gobierno provincial y posteriormente anuncie que la frecuencia saldrá del aire, Martín Plaza, representante de la Casa de Salta en Buenos Aires salió al cruce tras quedar involucrado.

Es que fue acusado directamente por el director de la emisora, Nahuel Sánchez de haberle pedido como intermediario del gobernador que bajen la nota. En InformateSalta por Canal 9 Multivisión, desmintió lo sucedido, dijo que el gobernador no tiene nada que ver y desafío al director de la radio a que dé a conocer el audio completo de aquella conversación.

“Estoy muy sorprendido y preocupado por la situación en la que me encuentro por mala fe, yo venía conversando de política con Nahuel Sánchez, y en ese ámbito, en absoluta confianza ante una nota agraviante a la figura del gobernador, le dije que no sumaba. La conversación fue en Agosto, no sé porque lo sacan ahora y así”, aseguró.

“Me encuentro con una edición de esa grabación y le pediría a Nahuel Sánchez que la pase completa porque hay otras partes que lo complican bastante. Quiero que quede claro que el gobernador no tiene absolutamente nada que ver con esto, nunca me dio instrucciones al respecto", aseguró.

“Yo en una conversación le dije que me parecía que era agraviante la nota y en la conversación la idea de levantarla sale de él. La idea de levantar la nota sale de él y pido que suba la grabación completa porque insistentemente me hablaba de la pauta, yo diría que bordea la extorsión, yo no manejo la pauta, lo desafío a que suba todo el audio”, insistió.

Sobre si conversó con Víctor Santa María dueño de la emisora dijo que sí, “yo lo conozco, charlé de política con él y le dije que la nota era agraviante y nada más. Yo no hice ninguna gestión de nada, yo no tengo influencia para que un medio nacional dé de baja un contrato de una repetidora. En la carta documento que mandaron habla de incumplimientos contractuales, el abogado no menciona ninguna nota”.

Finalmente aseguró que “desde agosto no volví a hablar con él, me veo sorprendido en la buena fe y que lo involucren al gobernador es un delirio. Además quiero expresar públicamente mi solidaridad con los trabajadores de la radio y una defensa irrestricta con la libertad de prensa. Voy a pedir que certifiquen la totalidad del audio”.