Cerrillos: El joven que encontró el cuerpo dijo que su celular no paraba de sonar

Tras el hallazgo de un cuerpo calcinado en el barrio Congreso Nacional de Cerrillos, habló el joven que lo encontró y contó algunos detalles de cómo llegó hasta el lugar. Se trata de José Meriles, quien es bombero voluntario en esa localidad.

Según detalló a La Gaceta Salta, alrededor de las 11 de la mañana, una persona mayor se acercó a preguntar si en el barrio había un destacamento policial para dar aviso que un cuerpo se estaba quemando.

En ese momento, él se acercó hasta el cuartel, pero no había efectivos, razón por la cual sacó su moto y se fue solo hasta el lugar para ver qué sucedía: “Me acerqué, fui a ver dónde él me dijo, paré mi moto, me acerco. Vi una mochila bien acomodada, con unos lentes arriba y vi sus manos, su cabeza, sus pies, todo calcinado. No se puede saber si es de hombre o mujer porque está muy calcinado”, dijo.







Como no quiso ensuciar la escena, regresó y dio aviso al Sistema de Emergencias 911, a los pocos minutos llegó un móvil del destacamento Los Álamos, quienes confirmaron que efectivamente se trataba de un cuerpo humano.

“Yo los llevé hacia el lugar. Empezó a sonar el celular de la víctima dentro de la mochila, es algo aterrador, sonaba y sonaba. Después, me volví porque no tenía nada que hacer, se quedó la policía”, prosiguió.

José consideró extraño que ninguna persona del barrio haya visto o sentido algo y aseguró que al parecer, no hay aviso de desaparición en la zona. Cree que puede ser de algún otro lado y que alguien pudo haberlo llevado hasta ahí.