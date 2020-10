Ola de inseguridad: Asaltan, golpean y apuñalan a un taxista

La ola de inseguridad sigue tomando fuerza en la ciudad de Salta, donde los malvivientes atacan a cualquier hora y de cualquier modo sin importarle quién sea la víctima de su accionar. Ahora y en menos de una semana, otro conductor del transporte impropio de pasajeros fue asaltado, atacado y debió ser llevado al hospital por la violencia con que actuaron dos ladrones.

Hugo tiene 70 años, es taxista y en diálogo con InformateSalta dio a conocer el tremendo momento que vivió en la noche del jueves, en la zona del macrocentro capitalino. Según rememoró fue cerca de las 21.30 horas cuando tras una jornada de trabajo se dirigía a su casa.

“Circulaba por Ituzaingó cuando al llegar a Tucumán una pareja, un chico y una chica, me hacen seña para que me detenga, yo ya estaba volviendo a casa porque hay poco trabajo”, dijo el conductor quien al final decidió recogerlos.







La pareja le indicó una primera dirección, pero luego desviaron el camino hacia calle 16 de Septiembre donde se iba a bajar la chica que trasladaba. Sin embargo cuando ella se bajó del auto se colocó sobre la puerta del conductor y el muchacho que la acompañaba se lanzó sobre éste llevándose puesto el plástico separador entre la parte delantera con la trasera.

“La herida tiene 6 cm de profundidad, los médicos no se explican cómo no me tocó el corazón”

Hugo recordó que el muchacho le propinó una estocada mientras lo golpeaba y le exigía que el entregara el celular y el dinero, todo esto mientras la chica seguía evitando que se abriera la puerta. El taxista dijo que hizo un esfuerzo enorme y logró, aún herido, golpear en la cabeza al ladrón.

Luego salió del auto donde la ladrona habría intentado atacarlo pero él se defendió y ella calló al suelo. “Él se fue corriendo como una rata, se perdió por una esquina, ella se fue caminando tranquila como si nada”, manifestó agregando que no pudieron robarle nada. Mientras tanto, los vecinos de la zona comenzaron a salir alertados por los gritos, ellos solicitaron la presencia de médicos y la policía en el lugar.

Hugo debió ser trasladado al hospital San Bernardo donde fue tratado. “Me llevaron para estabilizarme, perdí mucha sangre”, indicó. Este viernes ya había sido dado de alta y se encontraba en su casa tratando de descansar mientras espera novedades de la captura de los ladrones, ya que la policía espera capturarlos al contar con las cámaras de videovigilancia como ayuda.

“Ojalá, tengo la esperanza, que a nadie le pase esto que viví”