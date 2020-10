Mujer calcinada en Cerrillos: un bidón de nafta encendió todas las alarmas

El hallazgo de una mujer calcinada en el barrio Congreso Nacional en Cerrillos conmocionó a todos, especialmente a su círculo íntimo. Liliana, una amiga de la víctima, contó que de su vivienda faltaba un bidón de nafta que había comprado para una cortadora de césped.

La mujer, quien además era comadre de Fabiana Arismendi, dijo a Multivisión Federal que anoche fue a comprar a su negocio dos veces. Una de ellas la atendió su hijo y la otra su hija, ambos no notaron nada raro. “Dicen ellos que la vieron bien. La última vez que vino sería como a las 23 a comprar papa, la atendimos, aunque ya habíamos cerrado. La vieron bien, no mal, como todos días”.

Asimismo, indicó que la víctima estaba en pareja con un hombre que ella llegó a conocer solo de vista. “Nunca charlé, nunca hablé, no puedo opinar ni decir nada de la persona, de la nueva pareja. Ella si me dijo que se sentía bien y que la trataba bien”.

Liliana vio al hombre ayer, antes del hallazgo, intentando encontrar a Fabiana en su domicilio. “Vi que tocaba la mano, a él le llamó la atención al ver que no salía nadie. El le avisó la noche anterior que iba a ir. Me dijo que en el fondo había un bidón de nafta y no está. Lo habían comprado para hacer andar una máquina de cortar el pasto y nos empezamos a asustar”.

Finalmente, la mujer pidió justicia por su amiga “que encuentren al culpable y la conciencia de esa persona no lo va a dejar dormir”.