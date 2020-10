En Orán 6 familias denuncian que se les cortó el suministro de gas

Los vecinos perjudicados se dieron cuenta de lo ocurrido en la mañana de ayer, cuando al despertar se percataron de que no contaban con el servicio. Ante la preocupante situación se comunicaron con un representante de la empresa, quien atribuyó el motivo de suspensión del servicio a una fuga que se registró en los 6 domicilios, informó Radio Ciudad Orán.

Ante el hecho sucedido una vecina declaró: “Vinieron por la madrugada de manera silenciosa. La respuesta que nos dieron es que había una pérdida, y dejaron una nota que no se entiende donde dan una explicación” y agregó: “Se llevaron los medidores a pesar de que las cabinas tenían puerta y en algunos casos hasta candado”, “Dicen que hay una fuga pero nosotros no sentimos olor a gas”.

Si bien es raro el proceder de la empresa que no avisó previamente a las familias sobre el problema y tomó la decisión de suspender el servicio en un horario que presta a confusión. La entidad no dio explicaciones, perjudicando a 6 familias que por tres días no contarán con gas en sus domicilios.

“Vamos a estar todo el fin de semana sin gas porque ya nos avisaron que nos van a dar solución recién la semana que viene”. “Tendremos que recurrir a la solidaridad de los vecinos para poder cocinar y bañarlos” finalizó Patricia una de las vecinas perjudicadas.-