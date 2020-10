Denuncian a un acosador que manoseó a una menor en la calle

El hecho ocurrió en el macrocentro pero no sería el único. El padre del joven, que tendría problemas psiquiátricos, intentó justificarlo diciendo que “no se puede controlar y toca a las mujeres”.

El martes de la semana pasada, una joven salteña se dirigía a hacer unas compras por calle Almirante Brown entre Avenida Belgrano y España cuando un joven se acercó y manoseó a su prima, menor de edad, que la acompañaba.

En diálogo con InformateSalta, contó que debieron cruzar hacia la vereda por la que iba el hombre, frente al Registro Civil, cuando se acercó a ellas. “La verdad que no nos llamó la atención al principio porque parecía que iba en su mundo, pero pasamos por al lado de él y ahí fue cuando tocó a mi primita”, expresó.

En medio de su desesperación comenzó a gritar e insultarlo, un remisero le ofreció subir a su vehículo para perseguirlo pero por seguridad, y al ver el estado de llanto en el que se encontraba la víctima, no accedió.

En ese momento, integrantes de una familia salieron de una vivienda de la zona y empezaron a perseguirlo. “No pude hacer nada porque la tenía a mi primita llorando desconsolada pidiendo volver a la casa, porque estaba muy asustada. Volví, la dejé con mi mamá y fui a ver si lo habían agarrado”.

Cuando llegó al lugar del hecho, la familia que la socorrió ya habían dado aviso a la policía y con datos que logró recaudar supo quien era el joven y donde vivía. Agradeció la actitud que tuvieron los efectivos con ella.

“Encontramos la casa, fuimos, la policía le tocó el timbre, salió el padre a hablar, dijo que su hijo no estaba ahí y reconoció que él es de hacer esas cosas, que ya tuvo problemas antes, que el hijo tiene problemas psiquiátricos, que va caminando por la calle y no puede controlar sus impulsos, entonces ve a las mujeres y las toca”, indicó.

La joven agregó que el padre le pidió disculpas y le pidió que no haga la denuncia, que el iba a ir con su hijo al psiquiatra, sin embargo, ella prefirió no quedarse con los brazos cruzados y se acercó a la Comisaría 5° a radicarla. “Me dijeron que quedaba asentada y que iban a poner una orden de restricción para el con respecto a mi y a mi primita, pero no supe nada más”.

Tanto ella como la madre de la víctima, están peleando para que la denuncia pase al Polo de Violencia contra la Mujer. “A raíz de la publicación que hice en Facebook me empezaron a llegar mensajes de muchas mujeres que me contaban que las había acusado, en la calle, en el super, en restaurantes, a sus hijas también, a nenas chiquitas, me llegaron capturas de pantallas donde mostraban los mensajes con groserías irrepetibles lo que les escribe y les manda a muchas”.

Además, contó que su prima quedó tan asustada que no quiere ni siquiera salir a caminar o si lo hace, se aferra fuerte a ella cuando alguna persona cerca.

Finalmente, hizo hincapié en la peligrosidad que hay en que este hombre este suelto y busca que la justicia se expida para evitar llegar a una situación peor. “No es cuestión que tengamos que esperar que pase algo mayor para que recién haga algo la justicia”.