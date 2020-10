Trabajadores del casino Lucky cortaron la intersección de Jujuy y San Luis

Se trata de un reclamo que vienen sosteniendo hace varios meses. Hoy, un grupo de trabajadores de Casino Lucky se manifestó en la intersección de Jujuy y San Luis. A pesar de haber sufrido los descuentos en sus recibos de sueldo, la empresa, dejó de pagar los aportes a la obra social que le correspondía por cada uno de sus empleados, desde el mes de enero pasado.

Los más de 50 empleados de la empresa han perdido sus derechos de acceder a la salud ya que la obra social, Red de Seguros Medic, los ha dado de baja por falta de pago.

“Belén es una compañera que requiere una cirugía con urgencia”, explicó Lorena Munizaga, delegada gremial de los trabajadores del casino a El Expreso de Salta. “Yo hablé con la gerente de la obra social, ella me explicó que nos dieron a todos, una cobertura durante 5 meses a pesar de no recibir los pagos, pero ya se cumplieron 9 meses desde que la empresa no les paga lo que corresponde por obra social”, agregó Munizaga.

“Ella tiene una endometriosis, es como un tumor en el útero, la tienen que operar de urgencia, en el hospital público tiene turno para dentro de cuatro meses”, explicó la delegada gremial. En este sentido denunció que la apoderada de la empresa no les da ninguna respuesta mientras que el dueño “no da la cara”.

Los trabajadores de Lucky se manifestaron este martes en las puertas del casino para exigir una solución inmediata a la situación de gravedad que atraviesa Belén y para que la empresa cancele todas las deudas que acumula con sus empleados.