Polémico: Suriani catalogó de “ejército de buchones” a promotores contra la violencia de género

En el retorno a sus funciones la Cámara de Diputados de la Provincia debatió, entre otros temas, una iniciativa que propone la “creación del Programa Provincial de Promotoras Territoriales en prevención de la Violencia de Género”, el cual obtuvo media sanción.

Sin embargo en medio del tratamiento, se generó revuelo con la exposición realizada por el diputado Andrés Suriani quien, al adelantar su voto negativo al proyecto, argumentó que no estaba a favor que se destinen tantos recursos para un “ejercito de buchones” al servicio del feminismo “radicalizado”, considerando el contexto de crisis y pandemia que se vive.

En su exposición realizada ante sus pares para justificar su rechazo al proyecto, Suriani dejó claro en primer lugar que “como todos, nos preocupa la cantidad de hechos de violencia que existen en nuestra provincia, en nuestro Norte particularmente, muchísimas mujeres sufren situaciones de violencia”.

No obstante comentó que ante esta problemática el diputado dijo haber dialogado con Jueces de Familia, quienes “vienen diciendo bajo poncho que la ley de, como está muy mal llamada, violencia de género, no ha hecho sino aumentar los casos”. A esto sumó que al escuchar que “hay un presupuesto de $18 mil millones, en medio de una pandemia y que es más que el presupuesto de Salud y Educación, en una Argentina con casi 50% de pobreza, me gustaría ver un presupuesto dirigido a una agenda de desarrollo, donde el trabajo sea el objetivo”.

“Llama la atención que haya este tipo de propuestas del feminismo radicalizado, siento que con esos fondos tienen un ejército de buchones al servicio de la ideología de género”

A contraparte de las “promotoras territoriales” que busca impulsar el proyecto, Suriani propuso en todo caso “promotores familiares, hombres y mujeres que sean complemento de la educación para formar hijos que privilegien la vida, la salud y el respeto, que entiendan que la unión estable entre el hombre y la mujer es la célula básica de la sociedad”.

Definiendo su postura, el diputado provincial interpeló a sus compañeros de la Cámara: “¿$18 millones dedicados a la ideología de género? ¿De qué hablamos? Me duele como a mis pares los hechos de violencia, (pero) no quiero un ejército de buchones al servicio del feminismo radicalizado que acreciente la violencia que ya vivimos”, concluyó.