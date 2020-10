Colonia Santa Rosa dio de alta a todos sus pacientes con coronavirus

Tras semanas difíciles, se lograron recuperar todos los vecinos que habían contraído la enfermedad y se encontraban en la Sala Covid o en un colegio de esa comuna. Piden no bajar la guardia.

Mientras la provincia atraviesa un momento de estabilidad en medio de la pandemia, disminuyendo la cantidad de contagios, no deja de estar presente el mal momento que se vivió en los últimos meses por el brote de casos que tuvo Salta.

En el medio, la localidad de Colonia Santa Rosa se permite un momento para respirar profundo, luego que se quedara “sin casos positivos” de coronavirus, ya que se recuperaron los pacientes portadores de la enfermedad.

Según informa el medio Una Mañana Diferente, la comuna pudo dar de alta a los pacientes que se encontraban en la Sala COVID del nosocomio local y en el colegio Lacroze, que funcionaba como centro de recuperación para los vecinos que contrajeron el virus.

Si bien en el reporte de nuevos casos del martes, el caso que se contabilizó correspondía a una persona que se encuentra residiendo en la ciudad de Buenos Aires. Además y gracias a esta estabilidad sanitaria, se logró flexibilizar gimnasios, canchas de fútbol 5, Iglesias, cultos y se extendió el horario de cierre de comercio.

Sin embargo solicitaron a los vecinos no bajar la guardia. En diálogo con el medio Radio Cadena NOA el doctor Marcelo Hurtado, miembro del hospital zonal, recalcó en la necesidad que “a pesar que ya no hay más casos, deben comprender los vecinos que hay casos en las ciudades vecinas y que todavía esto no terminó, hay que extremar el cuidado de higiene personal".

Del mismo modo enfatizó que se sigue trabajando en búsquedas de más casos. “Actualmente estamos en búsqueda con el Plan Detectar de asintomáticos, ya cuando hay una familia con positivo, se les considera a todos con Covid por ser contactos estrechos”, concluyó.