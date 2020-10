Luego de 3 meses de recuperación, la industria y la construcción cayeron en agosto

Luego de lograr una recuperación de tres meses consecutivos, la actividad industrial registró en agosto su primera caída mensual desde abril al descender un 0,9% en comparación con julio de 2020, según informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), consignó Infobae.

Asimismo, la actividad de la construcción, una de las más afectadas por la pandemia, sufrió en agosto último una caída interanual del 17,7% y un descenso de 1% en relación a julio pasado.

En ese contexto, acumula en el año una baja interanual del 31,8% y de 12,5% en los primeros ocho meses del 2020.

En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron bajas en “Industrias metálicas básicas”, 25,2%; “Alimentos y bebidas”, 4,9%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 30,7%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 29,3%.

También sufrieron descensos “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 17%; “Productos de metal”, 12%; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 13%; “Productos textiles”, 19,4%; “Productos minerales no metálicos”, 7%; “Madera, papel, edición e impresión”, 3,1%; “Otro equipo de transporte”, 42,5%; “Productos de caucho y plástico”, 3,7%.

Por su parte, mostraron subas las divisiones “Sustancias y productos químicos”, 10,4%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 10,2%; “Maquinaria y equipo”, 5,2% y “Productos de tabaco”, 8%.

Según el relevamiento especial realizado por el Indec durante la emergencia sanitaria, el 54,1% de los locales manufactureros operó con normalidad en agosto, mientras que 45,9% operó parcialmente o no tuvo actividad productiva.

Entre aquellos locales que operaron parcialmente o no tuvieron actividad productiva 51,5% declaró que la principal causa fue que no pudo contar con el personal necesario por el aislamiento y 25,3% de los locales manufactureros indicó que la principal causa fue que no tuvo pedidos.

El 54,1% de los locales manufactureros operó con normalidad en agosto, mientras que 45,9% operó parcialmente o no tuvo actividad productiva.

Las industrias metálicas básicas mostraron una disminución interanual de 25,2% en agosto de 2020. Mientras que la industria siderúrgica, que cae interanualmente 20,3% en agosto, presentó la principal incidencia en el mes bajo análisis. de acuerdo al Indec.

No hay que perder de vista que la industria se había desplomado un 33,3% interanual en abril -el primer mes completo de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) en el marco de la pandemia de coronavirus.

Luego hubo un rebote en mayo, junio y julio hasta que en agosto se volvió a registrar una caída en la actividad.