Mercado de aplicaciones ACMarket para descargar juegos no oficiales de Android 

ACMarket es la mejor alternativa al mercado de aplicaciones de Android, repleto de aplicaciones, juegos y demás contenido no oficial para Android. La buena noticia es que no necesitas hacer root a tu dispositivo Android para utilizarla. A continuación, encontrarás todos los detalles.

Cómo instalar ACMarket

El proceso es fácil de hacer, sigue estos pasos:

Abre tu navegador y descarga el archivo APK de ACMarket directamente en tu dispositivo. Busca y selecciona el archive para instalarlo y presiona OK en la alerta de seguridad. El navegador Chrome te solicitará que vayas a tu aplicación de Configuraciones, hazlo y ve a Seguridad. Habilita la opción de “Permitir de esta fuente”, si no haces esto, no podrás instalar ni utilizar ACMarket. Espera. Cuando ACMarket se haya instalado exitosamente, verás el ícono de la aplicación en tu pantalla de inicio, y el mercado de aplicaciones estará listo para ser usado







Cómo usar ACMarket

Como puedes ver, es bastante sencillo descargar ACMarket. Utilizarlo es igual de simple:

Una vez que hayas descargado ACMarket, siguiendo los pasos anteriores, el ícono aparecerá en tu pantalla de inicio. Presiónalo para abrir el mercado de aplicaciones. La pantalla de inicio de ACMarket se abrirá mostrando tres categorías principales: Aplicaciones, Ajustes y Modificaciones. Selecciona la categoría de Aplicaciones para buscar entre miles de aplicaciones Android. Selecciona la categoría de Modificaciones para acceder a montones de archivos modificados de Android que no logran llegar a la tienda, las cuales ofrecen más funciones que sus contrapartes oficiales. Selecciona la categoría de Ajustes para encontrar ajustes que ofrecen nuevas funcionalidades a tu dispositivo y mejoran tu experiencia de usuario. En la parte superior de la pantalla de inicio hay una barra de búsqueda, esta te ayuda a buscar aplicaciones o juegos específicos fácilmente. Por último, la sección de Perfil te permite una serie de personalizaciones para ayudarte a optimizar tus ACMarket según tus exigencias y expectativas. Cuando consigas una aplicación o juego que quieras, solo tienes que seleccionarla, presionar el botón de Descargar y dejar que se instale en tu dispositivo. Entonces ya podrás utilizarla como cualquier otra aplicación.

Preguntas frecuentes

Estas respondes algunas de las preguntas más comunes acerca de ACMarket y te proporcionan toda la información que necesitas acerca de este mercado de aplicaciones:

¿Qué es ACMarket?

ACMarket es la principal alternativa al mercado de aplicaciones de Android, ofreciendo aplicaciones y juegos que no puedes obtener en el mercado de aplicaciones oficial. Esto la mayoría de las veces se debe a temas de políticas y restricciones geográficas, ya que Google le dificulta bastante a los desarrolladores el enviar sus aplicaciones y, por el contrario, ACMarket lo facilita. Además, a diferencia de la tienda de aplicaciones oficial, no necesitas credenciales de Google.

¿Es segura de utilizar?

Sí, ACMarket es totalmente segura. Además de incorporar medidas de seguridad al mercado de aplicaciones, los desarrolladores mantienen vigilada la aplicación y la actualizan para solucionar cualquier problema que pueda tener. Sin embargo, como protección, considera utilizar un antivirus confiable en tu dispositivo Android, y debes instalar cualquier actualización que los desarrolladores lancen. Siempre tienes la opción de eliminar la aplicación si no estás contento con ella.

Escuché que no era más que un virus, ¿es esto verdad?

No. ACMarket no es un virus, ni tampoco contiene ningún tipo de virus ni nada que pueda perjudicar tu dispositivo. Millones de personas la utilizan a diario sin problema alguno, y todas las aplicaciones son probadas por motivos de seguridad antes de ser permitidas para su descarga desde la tienda de aplicaciones.

¿Cómo funciona?

Cuando instalas el archivo APK en tu dispositivo, obtienes acceso a aplicaciones y ajustes no oficiales. Simplemente escoge qué quieres instalar y presiona Descargar. Encontrarás algunas publicidades, pero estas son la forma en la cual los desarrolladores hacen dinero, lo cual garantiza que la aplicación sea gratuita.

¿Funciona en la PC?

Sí, utilizando un emulador de Android, puedes descargar el archivo APK en tu computadora Windows o Mac.

¿Qué es el error de análisis (Parse Error)? ¿Por qué me aparece?

Este error ocurre cuando estás tratando de descargar ACMarket o cuando ya comenzaste a utilizarlo. Existen varias razones por las cuales esto puede pasar, pero las más probable son que el archivo APK no es compatible con tu dispositivo, el archivo está corrupto, tu dispositivo tiene configuraciones de seguridad que pueden estar deteniendo la aplicación o que no hayas descargado el archivo correctamente. Asegúrate de instalar ACMarket a través del enlace oficial, revisar los requerimientos de la aplicación y comprobar que no tienes la opción de permitir fuentes desconocidas en tu dispositivo.

ACMarket es, sin duda, la mejor alternativa al mercado de aplicaciones de Android, y ofrece un montón de contenido genial que puedes descargar y utilizar. Además, es gratuita y no necesitas hacerle root a tu dispositivo.