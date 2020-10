En una situación crítica, comerciantes del Shopping piden cambio de protocolo

La pandemia y las restricciones para evitar contagios de COVID-19 puso en jaque a los comerciantes y gastronómicos del Alto Noa Shopping. Para evitar cierres, piden que se modifique el protocolo, se permita un mayor ingreso de personas y la utilización del patio de comidas.

“En el Shopping es muy perjudicial el sistema del DNI ya que todos vienen en familias, en pareja, a compartir un rato o hacer alguna compra, eso ha bajado muchísimo y los ha perjudicado, al igual que los gastronómicos, que tienen un hermoso patio de comida, muy ventilado, tienen ventanas para abrir y en este momento está vallado. Está vacío, desierto. Necesitan que esto cambie porque se están fundiendo muchos locales”, dijo al respecto Carol, una de las voceras a FM Aries.

En este sentido, detalló que por esta razón los comercios registraron una baja en sus ventas y también a los gastronómicos y resaltó que en el shopping cumplen reglas de higiene habitualmente, por lo que necesitan que esto cambie porque se están fundiendo muchos locales.

Aclaró que buscan ser coherentes con los pedidos y que solamente el comercio no se funda y no piden alterar algún protocolo. “En el shopping son muy estrictos con los protocolos y merecen la oportunidad de no fundirse”, expresó.

Por otro lado, destacó que el gobernador Gustavo Sáenz, haya oído al sector y tenga sensibilidad con el comercio, algo que los hace sentirse escuchados. “Somos comercios autoconvocados, no tenemos perfil político, apenas defendemos nuestro lugar de trabajo”, manifestó.

Adelantó que están formando una nueva Cámara para poder defender derechos jurídicos y comprender a los que no se sientan representados en otra institución. Finalmente, explicó que quieren que el Gobierno los tome como colaboradores y no como manifestantes porque no lo son.