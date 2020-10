Panda Helper: Tienda de mods de juegos para iPhone y Android

Si estás buscando una alternativa a la tienda de aplicaciones de iOS, entonces no busques más.

Panda Helper le ofrece a los usuarios acceso a infinidad de juegos y aplicaciones no oficiales que no puedes obtener en la tienda oficial simplemente por motivos de políticas o, en algunos casos, restricciones geográficas.

¿Qué es Panda Helper?

Es una tienda de aplicaciones no oficial que ofrece a los usuarios lo que no pueden conseguir en los mercados oficiales. Está repleta de aplicaciones, juegos, grabadores de pantalla, emuladores y mucho más para iOS. Tiene una cantidad de características geniales, incluidas:

Descarga y uso gratuito

No es necesario hacer jailbreak

Miles de aplicaciones y juego, además de contenido genial

Te permite hacer seguimiento y gestionar tus descargas

La herramienta de limpieza elimina los archivos basura de tu dispositivo para liberar espacio

Totalmente compatible con iOS 8 hasta iOS 13

Soporta la instalación de archivos IPA externos

Muchas más funciones

Cómo descargar Panda Helper:

No necesitas nada especial para descargar Panda Helper, solo tu iPhone o iPad y buena conexión a internet. Tienes tres versiones del mercado de aplicaciones de entre los cuales escoger: Free (gratis), Lite (también gratis) y VIP. La versión Lite no tiene tantas aplicaciones integradas, pero sí te permite descargar e instalar archivos IPA externos.

Utilizando el navegador Safari, abre la página de descarga de Panda Helper y descarga la aplicación. Escoge la versión que prefieras. Un mensaje aparecerá en pantalla, selecciona Instalar. Las Configuraciones se abrirán en la página del Perfil, presiona Instalar. Ahora, abre las configuraciones de nuevo y ve a General > Perfiles o Administración de perfiles y dispositivos. Busca y selecciona el perfil de Panda Helper. Instálalo y luego ábrelo desde tu pantalla de inicio. Selecciona Instalar una última vez, Panda Helper ahora estará instalado en tu dispositivo.

Cómo utilizar Panda Helper

Abre Panda Helper desde la pantalla de inicio. Busca una aplicación o juego o utiliza la barra de búsqueda para encontrar la que quieras. Una lista de aplicaciones acorde a tu búsqueda aparecerá, selecciona la que desees. Presiona Instalar Ahora y la aplicación o juego se descargará en tu dispositivo.

Cómo abrir aplicaciones revocadas en Panda Helper

Ya que Panda Helper es una tienda de aplicaciones no oficial, es de esperar que su contenido también lo sea. Eso significa que Apple puede revocar los certificados de la aplicación, prohibiendo que las aplicaciones funcionen correctamente. Antes, en esta situación, hubieras tenido que eliminar la aplicación e instalarla de nuevo para poder hacer que volviera a funcionar, pero ahora no es necesario. El siguiente método fue probado en iOS 13 y fue exitoso, pero debes entender que no elimina la revocación, sino que solo te permite utilizar la aplicación. Cuando cierres la aplicación, esta será revocada de nuevo, por lo que precisarás realizar los siguientes pasos la próxima vez que la quieras utilizar.

En lugar de eliminar la aplicación cuando deja de funcionar:

Pon tu dispositivo en modo avión. Abre las Configuraciones y selecciona Safari. Presiona la opción de Borrar historial y datos. Ahora abre la aplicación que fue revocada. Desactiva el modo avión y vuelve a la aplicación. Debería funcionar bien ahora.

¿Qué es Panda Helper VIP?

Panda Helper VIP es la versión paga de este mercado de aplicaciones. Una licencia de un año cuesta $19.99, y solo puedes usarla en un dispositivo. Eso significa que si tienes dos o más dispositivos que quieres usar con la versión paga, tendrás que comprar licencias para cada uno. Además, ten en cuenta que no se hacen reembolsos y que, si cambias de dispositivo, la licencia no se puede transferir a un nuevo dispositivo.

A pesar de todo lo mencionado, Panda Helper VIP ofrece varias ventajas fantásticas. Viene con Panda Speeder, el cual hace que tus juegos tengan partidas más rápidas y sin interrupciones; Panda Auto Clicker, el cual te deja presionar la pantalla automáticamente; y Panda Cloner, que te permite hasta tres copias de la misma aplicación. Sin embargo, solo algunas aplicaciones tienen acceso a estas funciones.

Panda Helper VIP también incluye un servicio que te permite descargar los archivos IPA de internet e instalarlos a través de Panda Helper VIP. No tendrás esta función en ninguna de las otras versiones de Panda Helper, y solo puedes ingresar un archivo IPA a la vez.

Hay dos maneras de instalar aplicaciones a través de Panda Helper. Por defecto, se te solicita que elimines cualquier versión oficial de una aplicación de tu dispositivo antes de instalar cualquier versión de esta disponible en Panda Helper. No obstante, con la función de Clone App (clonar aplicaciones), puedes crear copias de las aplicaciones fácilmente, sin tener que eliminar la aplicación original primero.

Por último, gracias a una actualización realizada en 2018, los usuarios VIP ahora pueden disfrutar de una experiencia libre de publicidad. La única vez que verás alguna publicidad será si un desarrollador la incluye en su aplicación.

Preguntas frecuentes

Estas son las preguntas más comúnmente realizadas acerca de Panda Helper.

¿Panda Helper es seguro?

Sí. No necesitas hacer jailbreak o proporcionar tu Apple ID para que funcione. Tampoco hay ningún software espía ni de publicidad, así como tampoco hay programas malignos ni virus. De hecho, el único punto negativo es las aplicaciones que debes soportar al utilizar la aplicación. Además, su uso es totalmente legal y no afectará tu garantía de ninguna manera.

¿Cómo actualizo Panda Helper?

Desafortunadamente, Panda Helper no incluye actualizaciones automáticas, por lo que la única forma de actualizar la aplicación es abriendo Panda Helper y buscando la aplicación que deseas actualizar. Entonces, esta debe ser reinstalada para poder acceder a la versión más reciente.

Panda Helper dejó de funcionar, ¿por qué?

Es probablemente se deba a que el certificado de la aplicación fue revocado por Apple. Si esperas hasta unas 48 mientras los desarrolladores solucionan el problema del certificado, todo debería estar disponible de nuevo. Solo hay una manera de evadir estas revocaciones de aplicaciones, y es haciendo jailbreak. De lo contrario, necesitarás reinstalar una aplicación luego de cada vez que sea revocada.

Panda Helper es una alternativa al mercado de aplicaciones oficial digna de ser probada, así que descárgala y déjanos saber tu opinión acerca de lo que tiene para ofrecer.