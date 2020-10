Cómo descargar mods para juegos de Android utilizando HappyMod  

Cómo instalar el APK de HappyMod:



1. Abre las Configuraciones de Android > Seguridad y habilita las “Fuentes desconocidas”, debes hacer esto para asegurarte de que HappyMod puede ser descargado.



2. Descarga el archivo APK de HappyMod para Android en tu dispositivo utilizando el botón anterior, luego presiona OK en la alerta de seguridad.



3. Buscar y selecciona el archivo descargado para instalarlo.



4. Cuando la instalación haya finalizado, verás el ícono de HappyMod en tu pantalla de inicio.



Cómo usar HappyMod



Esto es fácil de hacer. Ten en cuenta que las modificaciones vienen de internet y de otros usuarios, la aplicación simplemente es un repositorio de estas. No obstante, puedes solicitar aplicaciones específicas si lo deseas.



1. Abre HappyMod en tu dispositivo.

2. Escoge la categoría que quieras y busca el juego o aplicación.

3. Selecciónalo y deja que la instalación se complete.

4. Hay una sección aparte para todas las aplicaciones y juegos más recientes.











Características de HappyMod:



HappyMod ofrece una cantidad de funciones geniales:



● Modificaciones para Android – montones de archivos modificados para tu dispositivo Android.



● Rápido y seguro – todas las modificaciones (mods) son escaneadas en búsqueda de virus, las aplicaciones que fallan esta revisión no son permitidas en la tienda.



● Múltiples idiomas – HappyMod está disponible en muchos idiomas, incluyendo chino tradicional y simplificado, inglés, ruso, español, italiano, tailandés, indonesio y muchos más.



● Pausar/Continuar – detén y reanuda tus descargas como prefieras.



Preguntas frecuentes:



Esas son las preguntas frecuentes acerca de HappyMod.



¿Qué es HappyMod?



HappyMod es una tienda de aplicaciones no oficial para usuarios de Android con miles de modificaciones subidas por los desarrolladores y otros usuarios de la aplicación. Puedes dejar un comentario acerca de cualquier modificación que pruebes, los desarrolladores usan estos comentarios para determinar cuáles son los mejores mods.



¿Es segura?



Sí, todos los mods son probados en búsqueda de exploits y virus. Si alguno se encuentra, dicha modificación no es permitida en la tienda, garantizando así que todas tus descargas sean seguras.



¿Es un virus?



No. HappyMod es solo una tienda de aplicaciones, depósito de aplicaciones y juegos modificados. No es un virus y no contiene virus tampoco.



¿Los mods son seguros?



Sí. Pruebas manuales y usando inteligencia artificial son realizadas para comprobar que cada mod es seguro de utilizar por los usuarios. Todo lo que necesitas hacer cuando utilizas una modificación es comentar si funciona o no y qué tan buena es. Los desarrolladores usan esos comentarios para ubicar los mejores mods de primeros, asegurándose de esta manera de que veas los mejores. Puedes poner de tu parte al probarlas, dejarles a otros conocer tu opinión y subir tus propios mods.



¿Cómo funciona?



HappyMod es una aplicación dirigida comunitariamente y contiene más de 30 000 mods.



● Cualquier usuario puede subir mods.



● A todos los usuarios se les solicita probar los mods, comentarlos y calificar qué tan buenos son.



● Esos comentarios son utilizados para garantizar que los mejores y más seguros mods son ubicados al inicio de las listas.



● Cada mod es probado antes de ser permitido en la tienda.



¿Es gratis?



Sí, HappyMod es 100% gratuito. Es además la fuente más complete de archivos modificados, y no encontrarás nada mejor en ningún otro lado. Tienes acceso a descargas rápidas, puedes solicitar aplicaciones específicas e incluso subir mods que encuentres en internet.



¿Puedo instalar HappyMod en iOS?



No, HappyMod está diseñado exclusivamente para dispositivos Android, y no hay planes de hacer una versión para iOS. Sin embargo, hay montones de tiendas de aplicaciones alternativas para los usuarios de iOS.



Prueba HappyMod, es una aplicación integral, segura y la mejor fuente de archivos modificados para Android que encontrarás. Es gratuita, no es necesario hacer root y te unirás a uno de los más grandes proyectos comunales asociados a Android.