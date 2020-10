Cómo instalar Fortnite en iPhone usando AppCake

Fortnite, uno de los juegos más populares creados, ha sido eliminado del mercado de aplicaciones de iOS. ¿Por qué? Ya que optaron por implementar su propio sistema de pagos, negándole a Apple su tarifa del 30%. Sin embargo, todavía lo puede jugar. Todo lo que necesitas es un instalador de aplicaciones no oficiales llamado AppCake, y este funciona sin necesidad de jailbreak. Lee para conocer más detalles.







Cómo instalar AppCake:

Primero, utilizando el navegador Safari en tu iPhone , descarga la aplicación AppCake. Presiona Instalar en el mensaje emergente. Escribe tu contraseña si es necesario. Espera a que el ícono aparezca en tu pantalla de inicio, entonces la instalación estará lista.

Cómo “confiar” en AppCake:

El error de “desarrollador no confiable” que aparece cuando presionas el ícono de la aplicación es la manera de Apple de decir que ellos no conocen ni confían en este desarrollador. Puedes solucionar esto fácilmente:

Abre Configuraciones > General y ve a Perfiles. Selecciona el perfil de AppCake. Presiona en Confiar y cierra las configuraciones.

Ahora puedes utilizar AppCake para instalar Fortnite.







Cómo instalar Fortnite:

Abre AppCake desde tu pantalla de inicio. Usa el navegador Safari para descargar el IPA de Fortnite (desafortunadamente, no podemos proveerte el enlace, pero es fácil de encontrar en la web). ¿Qué es un IPA? Envía el archivo a AppCake. Abre AppCake y ve a las descargas. Selecciona el archivo IPA y espera a que sea registrado e instalado.

Ten en cuenta que puede que necesites seguir los pasos anteriormente mencionados para solucionar el error de “desarrollador no confiable” cuando intentes utilizar Fortnite.

Características de AppCake

AppCake ofrece montones de funciones geniales, entre ellas:

Miles de aplicaciones y juegos no oficiales.

Sin publicidad fastidiosa.

Amigable con el usuario.

Instalación sencilla con Perfil de desarrollador empresarial.

Opción para descargar más rápidas utilizando Torrents.

Cómo eliminar AppCake o Fortnite

Si quieres borrar Fortnite o AppCake de tu dispositivo, es bastante simple de realizar. Solo escoge uno de los siguientes métodos:

Método 1: Borrar el ícono

En tu pantalla de inicio, busca y deja presionado el ícono de Fortnite o AppCake. Espera hasta que este comience a temblar, luego presiona la pequeña cruz que aparece en la esquina superior derecha. Presiona Borrar en el mensaje emergente.

Método 2: Borrar el perfil

Abre Configuraciones > General > Perfiles. Busca y selecciona el perfil que deseas eliminar. Presiona Borrar perfil y cierra las configuraciones.

Preguntas frecuentes

¿Qué es AppCake?

Es un mercado de aplicaciones alternativo para los usuarios de iOS, el cual ofrece la posibilidad de instalar y registrar archivos IPA y .deb que Apple ha prohibido o no permitirá en su tienda. Es fácil de utilizar y tiene dos opciones: una selección de aplicaciones preinstaladas o la capacidad de descargar y registrar archivos IPA utilizando el navegador Safari. AppCake solía ser un ajuste de jailbreak, solo disponible a través de Cydia, pero ahora puede ser descargado tanto en dispositivos con y sin jailbreak.

¿Es segura?

Sí. No estás haciendo jailbreak ni estás utilizando tu Apple ID para instalarla, por lo que utilizarla es seguro. No afectará tu dispositivo, sistema, otras aplicaciones ni comprometerá tu privacidad e información.

¿Mi garantía se mantendrá intacta?

Sí, por las razones antes mencionadas. Al no hacer jailbreak, esto significa que no estás incumpliendo la ley en los ojos de Apple, y no estás comprometiendo la seguridad de tu dispositivo. Si tienes dudas y debes llevar tu iPhone o iPad a la Apple store, solo elimínala y vuélvela a instalar en otro momento.

¿Necesito hacer jailbreak para instalar AppCake?

No. Solo sigue las instrucciones de instalación anteriores para descargar el perfil de configuración en tu dispositivo. No necesitas hacer jailbreak ni dar permisos especiales.

¿Puedo instalarla en Android?

No. AppCake es un mercado de aplicaciones exclusivo para iOS, y no hay planes de ofrecer una versión para Android. Si ves enlaces en internet asegurando tener la versión APK, son falsos.

¿Es compatible con iOS 13?

Sí, la aplicación es totalmente compatible con iOS 13, y estamos esperando una actualización en el futuro cercano que la haga compatible también con iOS 14.

¿Por qué Apple prohibió Fortnite en su tienda de aplicaciones?

A pesar de ser uno de los juegos más populares jamás creados, Apple tomó la decisión de vetar Fortnite de la tienda de aplicaciones oficial luego de que los desarrolladores, Epic Games, optaran por implementar un sistema de pago que evitaba el de Apple, negándoles a la compañía de Cupertino su tarifa del 30%. Este es el resultado de un largo conflicto entre Apple y Epic Games y, como normalmente pasa, es el consumidor el que paga las consecuencias.

No necesitas perderte de jugar Fortnite en tu dispositivo iOS. Hasta que Epic Games tenga éxito haciendo que su juego sea reincorporado, simplemente puedes descargar AppCake y luego descargar Fortnite. Y, por supuesto, con AppCake, tienes acceso a otros miles de juegos y aplicaciones de los cuales escoger. Así que descárgala ahora y continúa jugando tu juego favorito.