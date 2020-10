TutuApp: Tienda de aplicaciones con juegos de terceros para iPhone y Android

TutuApp es una de las tiendas de aplicaciones alternativas más completas, originalmente lanzada para dispositivos iOS como una opción a Cydia. En la actualidad, cualquiera puede utilizarla sin necesidad de jailbreak, e incluso se ha creado una versión disponible para dispositivos Android. Toda la información que necesitas la puedes encontrar a continuación.







Cómo instalar TutuApp

TutuApp puede ser instalado tanto en dispositivos iOS como Android, solo escoge el dispositivo al cual se lo deseas instalar y realiza los siguientes pasos:

Método 1: iOS

Abre el navegador Safari y descarga el archivo de TutuApp para iOS. Un mensaje emergente aparecerá, presiona Permitir. Cuando la página de Perfiles de instalación aparezca, presiona Instalar. Si es necesario, escribe tu contraseña y selecciona Instalar. Revisa la pantalla de inicio. Cuando el ícono de TutuApp esté ahí, quiere decir que la aplicación ya se ha instalado.

Solucionar error de desarrollador no confiable

Si ves este error cuando intentas utilizar TutuApp por primera vez, es porque Apple no confía en el desarrollador. Arreglar este problema es sencillo:

Abre las Configuraciones y ve a General > Perfiles. Busca y selecciona el perfil de TutuApp. Presiona en Confiar y sal de las configuraciones. La aplicación funcionará sin problemas.

Método 2: Android

Descarga el archivo APK en tu dispositivo utilizando los enlaces anteriores. Una alerta de seguridad aparecerá, ignórala y presiona OK. Busca y abre el archivo APK de TutuApp en tu dispositivo y ve a las configuraciones de Chrome. Presiona en “Permitir de esta fuente”. Ve al archivo APK de nuevo y selecciónalo, la instalación debería comenzar. Cuando el ícono aparezca en tu pantalla de inicio, la instalación ha finalizado.







Cómo usar TutuApp:

Usar TutuApp es bastante sencillo, siendo similar a los mercados de aplicaciones de iOS o Android.

Selecciona el ícono de TutuApp en tu pantalla de inicio para abrir la tienda. Verás una cantidad de categorías diferentes, selecciona una. Una lista de juegos y aplicaciones se cargará. Revisa para ver qué es lo que hay o, si estás buscando algo en específico, utiliza la opción de búsqueda. Selecciona la aplicación o juego que quieres descargar y presiona Descargar. El ícono de la aplicación aparecerá en tu pantalla de inicio cuando esté lista.

Características de TutuApp:

TutuApp ofrece variedad de funcionalidades para los usuarios de iOS y Android:

Fácil de usar.

No requiere hacer root o jailbreak a tu dispositivo.

Miles de aplicaciones y juegos no oficiales.

Descargas veloces.

Actualizada regularmente con contenido nuevo, mejoras y solución de errores.

100% segura de utilizar.

Fácil de eliminar de tu dispositivo.

Preguntas frecuentes

Todos los días recibimos preguntas acerca de TutuApp, acá están las respuestas a algunas de ellas:

¿Qué es TutuApp?

Es un mercado de aplicaciones no oficial. Fue creado originalmente para dispositivos iOS, pero ahora es compatible con dispositivos Android también. Ofrece montones de aplicaciones no oficiales que ninguna de las tiendas de aplicaciones permitirá, debido a que no cumplen con las estrictas políticas de lineamiento de Apple o Google. No necesitas hacer jailbreak o root en tu dispositivo para usar TutuApp.

¿Es segura de usar?

Lo es. Es segura tanto para iOS como Android, ya que los desarrolladores hacen el esfuerzo de asegurarse de que así sea. No es necesario hacer jailbreak o root, por lo que no estarías comprometiendo la seguridad de tus dispositivos. Tampoco requiere ningún permiso especial para ser descargada. Además, como una capa de protección adicional, todas las aplicaciones son probadas en búsqueda de exploits o virus antes de ser añadidas a la tienda. Sin embargo, como con cualquier aplicación no oficial, es recomendable que tengas un buen antivirus en tu dispositivo.

¿Es virus? ¿Spyware?

En lo absoluto. Es segura y confiable y es actualizada regularmente para mantenerla de esta forma, no hará ningún tipo de daño a tu dispositivo ni a tu información. Si tienes dudas, simplemente instala una VPN recomendada y usa TutuApp a través de ella.

¿Es una herramienta para hacer jailbreak o rooting?

No. Sin embargo, para los usuarios de iOS, es una alternativa al jailbreak. Pero, en lugar de hackear la raíz de iOS, esta utiliza los privilegios de usuario empresarial provistos por Apple para asegurar que las aplicaciones son instaladas sin alertar a la seguridad integrada de tu dispositivo.

¿TutuApp es gratuita?

Sí. Aunque también tienes la opción de pagar por la versión premium de la aplicación. La diferencia entre las dos es que la versión VIP es más estable, ofrece más contenido, no tiene publicidad, entre otras.

TutuApp es una de las tiendas de aplicaciones no oficiales más confiable y estable en la actualidad, además de ser realmente integral. Les permite a los usuarios de iOS y Android acceder a cantidad de aplicaciones y juegos, y tienes la opción de utilizarla completamente gratis o pagando por la versión premium. Descárgala ahora, TutuApp podría convertirse en tu nueva tienda de aplicaciones preferida.