Tras una larga lucha contra el COVID-19, fue dado de alta el jefe de la Brigada Solidaria

Una buena y esperanzadora noticia, Víctor Villanueva, el jefe de la Brigada Solidaria le ganó la batalla al COVID-19, tras casi un mes debatiéndose entre la vida y la muerte y fue dado de alta ayer. Hasta hoy, 12.341 personas y él son los salteños que lograron superar el virus.

El bombero abrió las puertas de su casa y contó a Telefé Salta como fue su primera noche fuera del hospital Papa Francisco. “Anoche no quería dormir porque muchas veces tuve la pesadilla que me daban el alta, me iba y al despertarme estaba en la misma habitación del hospital. Hoy cuando me desperté, tocaba las paredes, era real”, expresó.

En este sentido, la atención que recibió durante todos los días de su internación. “La gente de salud se re mil portó, todos los doctores, los enfermeros, personal de limpieza, todos me daban saludos. Me decían que mucha gente estaban pidiendo por mí, me hacían sentir muy bien”.

Finalmente, recordó que estuvo casi un mes en coma y la primera vez que despertó no reconocía sus manos y pies ni tampoco podía moverse por lo que debieron volver a dormirlo. “Cuando me desperté de nuevo, ya me desperté con otra energía, quería levantarme, estaba lúcido. Después con la fisio me motivaban mucho. Yo quería estar con mi familia y volver a mi cuartel”.