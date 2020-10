COE Salta: “Todavía no se puede habilitar la pesca ni el fútbol 5”

En los últimos días se evidenció una dimensión en los contagios, producto de los días de aislamiento durante septiembre. “Después del Milagro tuvimos 14 días de aislamiento, eso provocó una menor circulación del virus y menos contagios”, dijo el presidente del COE Francisco Aguilar.

Sin embargo, tras las nuevas flexibilizaciones, se espera un nuevo brote de contagios que podría evidenciarse la semana que viene. En éste sentido, Aguilar señaló en Canal 9 Multivisión que hay actividades que todavía no pueden habilitarse por el riego de mayores contagios.

Sobre la pesca en catamaranes y las canchas de fútbol 5, el presidente del COE dijo: “No se puede porque estamos esperando un nuevo brote para la semana que viene, no sabemos la intensidad del brote. Si activamos la pesca, se junta muchas personas de distintas edades, a veces no se conocen, comen asado, se sacan los barbijos, es un riesgo”.

Aguilar indicó que la manera de frenar el brote es con la buena conducta de la gente. “Hay que prevenir, contener antes para que no lleguemos a ocupar todas las camas. Se podrá activar la pesca, fútbol cinco y deportes de pocas personas en las próximas semanas, si el brote no es intenso y no hay un gran impacto en el sistema de salud y hay disponibilidad de camas. Va a depender de cómo está el sistema de salud”.