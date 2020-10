Prado apelará a la Corte de Justicia la intervención de Aguaray

Son las últimas horas de Jorge ‘Kike’ Prado, imputado por el robo de caños del gasoducto NEA, al frente del municipio de Aguaray luego que la Legislatura Provincial aprobada la intervención al municipio, desplazándolo de la intendencia.

Tras conocerse la aprobación de la intervención por parte de la Cámara de Senadores en la tarde de este jueves, Prado habló casi de inmediato pidiendo disculpas y despidiéndose de su cargo. No obstante, posteriormente manifestó que recurrirá a la Corte de Justicia para apelar.

Así lo adelantó en diálogo con Telefé Salta, donde en primer lugar remarcó que “a manera personal, creo que es una decisión inconstitucional, escuché los fundamentos, hablando de una crisis institucional grave, yo los invitaría a que vengan a ver el municipio que está en orden”.

“No sé de qué hablan los Diputados y Senadores”

También criticó de que los legisladores “no fueron objetivos, hablan de una causa judicial donde no hay un dictamen, solo soy un imputado en la causa, no me llamaron para escucharme cuando pedí a los presidentes de Bloques que me escuchen”, recalcó.

En vista a esta decisión tomada por la Legislatura, Prado adelantó que va a aceptarla pero “vamos a apelar judicialmente a la Corte, para que evalúe la inconstitucionalidad de la intervención en el municipio, voy a presentar un amparo legal a la Corte”.

Finalmente volvió a defenderse ante el escándalo del robo al gasoducto. “La resolución la firmé yo, me hago cargo, autoricé la extracción de pasivos ambientales, ahora que esta empresa se haya llevado cosas del Estado atravesando todo el país con mi resolución, deja muchas preguntas para responder, no entiendo cómo puede pasar un camión hasta Buenos Aires solo con mi resolución”, sentenció.