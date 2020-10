Intervención de Aguaray: Prado pidió disculpas y ya se despidió

Pese a asegurar que no había elementos jurídicos para apartarlo del cargo, anticipó su salida y dejó un mensaje a la comunidad. “Me despido y dejo el cargo a la persona que tomará posesión la próxima semana, deseándole éxito en todo”.

Luego que Diputados y Senadores dieran sanción al proyecto de intervención del municipio de Aguaray, Jorge “Kike” Prado, imputado por el robo de 35 kilómetros de caños del gasoducto del NEA, a través de las redes sociales, consideró que no estaban dadas las condiciones jurídicas para tomar una decisión semejante.

En la oportunidad, señaló que "no había pruebas de lo que se hablaba y se juzgaba". “Ya no importa, me despido y dejo el cargo a la persona que tomará posesión la próxima semana y dirigirá los destinos de Aguaray hasta el 10 de Diciembre de 2021, deseándole éxito en todo”.





También aprovechó para disculparse con la comunidad. “Me disculpo si a grupos de vecinos no supe entender, mi idea jamás fue dividir ni generar odio en nadie. Gracias por la oportunidad a aquellos que siempre me acompañaron y disculpas a quienes no supe entender”, señaló.

Hasta el momento no se conoce el nombre de quién ocupará el cargo de interventor.