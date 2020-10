Crisis en la cadena del gas envasado: “El precio de referencia está muy desactualizado”

InformateSalta dialogó con el representante de una distribuidora de garrafas de gas, quien describió la situación que vive el sector en Salta. “Hubo cuatro subas en el kilo de gas, pero la garrafa social no varió”, dijo.

Días atrás, a través de un comunicado, la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA) manifestó su creciente preocupación por la grave situación actual ante los injustificados atrasos en la actualización de los precios de referencia.

Desde el sector aseguran que el atraso es tan grave que mientras la estructura de costos obliga a un precio mayorista (sin impuestos) de $354 por cada garrafa de 10 kg, en planta de fraccionamiento de zona central del país y de $400 en el norte, el precio de venta determinado por la Autoridad de Aplicación, dependiente de la Secretaría de Energía de la Nación, es de apenas $185 de manera uniforme para todo el territorio nacional. Es decir, los precios actuales no alcanzan siquiera al 50% del valor que se necesita para operar con normalidad.







InformateSalta dialogó con el representante de una distribuidora de garrafas de gas, quien describió la situación que vive el sector en Salta: “El panorama es complicado, hay muchos temas que vienen desde hace años como la competencia desleal, los precios de referencia. Nosotros somos distribuidores franquiciados. Prestamos nuestros envases a pequeños comercios para que ellos a su vez los vendan al público. Hoy en día un envase de gas cuesta alrededor de $3.500. Nosotros compramos las garrafas en cuotas, se las préstamos a los comercios, ellos nos compran el gas y lo venden”.

De acuerdo a lo que señaló el distribuidor, hay muchas empresas en Salta que trabajan con muchos empleados, los empleados de gas deben entrar en un convenio colectivo de trabajo de los petroleros, como distribuidores de gas, cobran sueldos altos. “Para pagar sueldos altos, debes tener un pecio acorde, pero eso no está pasando. Algunas empresas lo pueden cumplir y otras no, hay una planta de gas en ruta 26 que llenan cualquier garrafa de gas, sin controlar si está vencida o si pertenece a otra marca, con todos los riesgos implica. Ese gas sale barato porque no gastan en las garrafas, esquivan muchos costos, mantenimiento, todo lo que implica la seguridad”.

La garrafa social está en $340, “pero para quienes hacen distribución, implica un gasto y hay que venderla más cara, es una cadena. Somos muchas familias que viven de este sector. Los distribuidores de gas no tenemos un sindicato. Todos tenemos el mismo problema, no podemos competir con el precio de referencia porque la gente busca ese precio. Si nosotros tenemos que aumentar otros gastos sobre ese precio, no es competitivo en la calle”, dijo.