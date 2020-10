Gracias a un vecino en EE.UU, Orán ya tiene su máquina de plasma

Orán fue uno de los lugares más afectados por el avance de la pandemia en nuestra provincia y Luis Pinola, un oranense que vive en EE.UU., conmovido por la situación, decidió ayudar a sus conciudadanos comprando y enviando una máquina que extrae plasma, destinada al hospital de su ciudad de origen.

Fue en los últimos días que, tras algún u otro trámite, finalmente la máquina llegó hacia la localidad norteña y se espera que pueda ser utilizada para la recolección del hemoderivado prontamente, y de esa forma ayudar a aquellos pacientes que lo necesiten.

Al respecto, Pinola dialogó con Canal 9 Multivisión donde se mostró feliz de la ayuda que significará su acción, como también cómo surgió su decisión de conseguir la máquina. “Un amigo me llamó y me pidió la máquina para una persona de Orán, yo le dije que se la iba a conseguir de Estados Unidos sin saber la situación de lo que pasaba”, recordó.

“No sabía que el COVID-19 estaba haciendo de las suyas y con tanta gente afectada, al enterarme decidí comprar y donar la máquina al hospital, por su gente y más sabiendo cómo estaban siendo afectados”, agregó.

Luis tiene 47 años, fue a vivir a Estados Unidos hace ya un tiempo y por suerte le está yendo bien en su trabajo. No obstante eso no le impide estar al tanto de su ciudad natal ya que “mi madre vive en Orán, mi hermana, mi cuñado, mis tías viven en Salta, tengo un nexo constante con Argentina, aunque no creo que vuelva”.

Sin embargo su corazón está puesto en los oranenses, cariño que lo lleva a seguir buscando cómo ayudarlos. “Estoy viendo si podemos donar otra máquina nueva de última generación, estoy tratando de contactarme con un millonario que tiene una organización, una fundación, para ver si la pueden donar, estas máquinas salen arriba de los U$S 10.000”, concluyó.