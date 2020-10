Sandra Bonari: “Se han incrementado las denuncias por violencia familiar”

La violencia familiar y de género ha sido uno de los temas que más se han discutido en los últimos meses en el marco de la pandemia del coronavirus. En consonancia, la jueza de la Corte de Justicia, Sandra Bonari, sostuvo en Sin Vueltas de InformateSalta: “Se han incrementado las denuncias de violencia familiar, y bajaron estadísticamente las denuncias de violencia de género”.

La magistrada explicó que esto se debe a que no han funcionado diferentes oficinas públicas, comercios y ámbitos laborales. “Han bajado las violencias de género, pero han aumentado las violencias familiares, aunque el número no es significativo, lamentablemente debo decir que ha recrudecido la violencia, dando lugar a múltiples ilícitos penales, y no solo en las relaciones conyugales o de pareja sino también en los vínculos materno, paterno o filiales” agregó Bonari.







Bajo esta realidad, la jueza de la Corte de Justicia de Salta recordó que los juzgados de violencia familiar y de género han funcionado en todo momento.

“Estamos siempre en turno y sobre todo en esta etapa donde las víctimas de violencia tengan que convivir con el agresor. Es lógico pensar que la violencia iba a recrudecer, esto es lamentable, pero es así, las victimas conviven con el agresor”.

Los femicidios también han sido una cifra analizada por la jueza Sandra Bonari en Sin Vueltas de InformateSalta. “Ha sido alto. Nosotros tenemos un registro provincial de femicidios, a la fecha tenemos 9 femicidios. Cuando hablamos de la cantidad en el Poder Judicial nos referimos a las causas judicializadas como tal” explicó Bonari aclarando las razones por las que en muchas veces esta cifra es distinta a las noticias periodísticas, el informe del Observatorio de Violencia de Género.

“Para nosotros el femicidio es la imputación, la causa iniciada por el delito contemplado por el Código Penal y tipificado como tal”.

Finalmente, Sandra Bonari anticipó que, en este marco, desde el Consejo de la Magistratura se dictarán clases gratuitas en aula virtual de la ley Micaela y de todo lo relacionado con la perspectiva de género. “Será para postulares a los cargos que el Consejo concursa dentro de sus tareas habituales. Muchos miembros hemos recibido a través de talleres la acreditación como replicadores de la ley Micaela y perspectiva de género. Se han dado talleres en ese sentido a los jueces de Corte, todos los tribunales, funcionarios y empleados del Poder Judicial, y ahora vamos a empezar a través del Consejo de la Magistratura con estas capacitaciones” concluyó.