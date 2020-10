La billetera no da más: Mañana aumenta el pan, el kilo se va a $120

El aumento será de un 20% respecto al valor actual en el kilo de pan francés, mientras que tortillas, bollitos y cuernitos aumentarán en entre un 14% y 10%. Es el primer incremento del pan en un año y dos meses y se debe al incremento en el precio del dólar que cotizó a $ 167 este viernes.

“Conseguir los insumos y la harina esta semana ha sido difícil. No falta, pero la mayoría restringe la compra o se niegan a entregar. Hay esperas y límites. Ya no se puede comprar 30 o 50 kilos, están ofreciendo una compra menor”, advirtió Daniel Romano, presidente de la Cámara de Panaderos de Salta a INSalta.

Durante la pandemia no hubo cierre de locales ya que la gente no dejó de comprar pan como uno de los elementos esenciales. “Hemos podido trabajar, pero hubo una caída de ventas de un 30% y un 40%. No somos una isla. La gente se ha quedado en casa y empezó a hace sus panificados. Además en cada esquina de la provincia la gente está vendiendo pan”, observó.

“La situación económica es terrible y nosotros nos hallamos quebrados impositivamente. El hecho de que no cerremos locales es porque no hay otra alternativa. No es que uno cierra y abre otro local de otro rubro, no es así de fácil”, lamentó.