Bronca en el Free Shop ante la proliferación de manteros y ambulantes

Los comerciantes denuncian que hay vendedores ilegales apostados sobre Urquiza e Ituzaingó a toda hora, no hay despeje de los mismos y las ventas caen. No descartan reclamos.

El comercio está atravesando un durísimo momento, golpeado por todas partes por los efectos económicos de la cuarentena preventiva al coronavirus. Como si faltaran problemas, hay enojo por parte de los trabajadores del “Free Shop” de la ciudad de Salta ante la competencia desleal e ilegal que tienen en sus puertas: los manteros.

Los vendedores de las galerías comerciales ubicadas en las calles Ituzaingó y Urquiza del microcentro capitalino reclaman que, con el difícil panorama actual, hay más comercio ambulante que se apuesta en los ingresos y sobre las veredas a cualquier momento del día.

El enojo se radica no solo en la baja de ventas que tienen los comercios de las galerías y las complicaciones que suma la presencia de la venta ilegal, sino también la falta de controles o el despeje de estos vendedores, a quienes les han ofrecido incluso que tengan su local, pero lo rechazan.

InformateSalta fue hasta el lugar en la mañana de este martes para ver la situación y constatar que, efectivamente, los manteros se encuentran desde temprano en la zona.

En diálogo con InformateSalta, el vendedor de uno de los locales del “mercado de pulgas” recalcó los detalles del panorama que viven: “Adentro está pasando una situación económica muy fea” y si bien “nos están manteniendo (el precio del alquiler), muchos se están yendo”.

Los puesteros deben pagar los gastos del alquiler –congelado en $10.000-, AFIP, Rentas, entre otros. Y con la proliferación de los manteros, los ingresos merman. “No estamos en contra de ellos, yo hablé con ellos, les dije que se pongan en el lugar de la gente de adentro, les ofrecen locales pero no los quieren”, aseveró.

El malestar también viene por la falta de controles dado que llamaron a todos los organismos pertinentes pero no hay actuaciones, ven pasar a efectivos de Control Comercial quienes, afirman, no actúan, al igual que la policía. “Llamé al 911, me dicen que no pueden despejar, entonces hay corrupción en todo esto”, se animó a concluir el vendedor.

Como dato final, comentó que ante esta situación irregular y la proliferación de manteros, los vendedores del Free Shop no descartaron manifestarse, incluso plantearon hacer la competencia a los ambulantes saliendo con sus propios productos sobre calle Urquiza.