Ante la merma de agua en las napas, Salta se acerca a la emergencia hídrica

En los últimos días y en medio de las calurosas jornadas que se han registrado recientemente, varios fueron los reportes por parte de los vecinos de la ciudad de Salta y alrededores, respecto a los inconvenientes que estaban teniendo en el suministro de agua.

Sobre esa situación el presidente del directorio de Aguas del Norte, Luis García Salado, dialogó con Canal 9 Multivisión donde señaló que están brindando asistencia a estas personas con los inconvenientes, para que puedan contar con el recurso, pero también enfatizó sobre la problemática de la falta del agua para su aprovisionamiento.

“Es una época muy crítica, no sé si lo es ya para decir (que las condiciones son para anunciar) de emergencia hídrica, pero estamos muy cerca”, previno García Salado. Según explicó, en esta etapa del año “todas las napas, las de ingreso de agua para la prestación del servicio que son las subterráneas, está a un nivel muy bajo”.

De igual modo lo están “las tomas de los ríos y los drenes, prácticamente están a un nivel muy bajo”, reconoció el director de la empresa sobre la dificultad actual para dar el recurso.

En cuanto a la asistencia de los vecinos que están sin agua, llevó tranquilidad diciendo que “estos barrios están siendo asistidos con camiones, estamos prestándoles servicios asistenciales” para que cuenten con provisiones y puedan usarla en sus quehaceres.

Otro problema del cual habló García Salado fue el de los loteos, cuyos habitantes estuvieron manifestándose asegurando que no tenían servicio de agua. “Es importante que la gente comprenda que cuando compre un lote, que éste tenga los servicios garantizados, el agua no está garantizada, en algunos lotes no se hizo presentación” para la conexión de la red o nunca se hizo el trámite para pedir factibilidad de agua.

“Es culpa de quien hizo el lote, porque no hicieron factibilidad del agua”